Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Veliki tjedni horoskop: Bika čeka nova ljubav, a Škorpioni neka se klone volana ako piju
Ovan 21. 3 - 20. 4.
Posao
Privedite poslove svom kraju, prepustite se prazničnom ugođaju i provedite se tako da ne mislite na brige. U novu godinu ulazite s optimizmom, ali pazite od 2.1, kada vam nepovoljni Merkur može usporiti planove.
Ljubav
Poželjet ćete stvoriti svoj mali unutarnji svijet u koji nitko neće imati pristupa, pa ni voljena osoba. Pazite da partnera tako ne odgurnete od sebe. Pokažite razumijevanje i proanalizirajte odnos. Nepopuštanje, tjeranje inata i tvrdoglavost nisu rješenje.
Zdravlje
Tjelesna snaga će vam biti zavidna pa ćete moći raditi mnogo više nego inače. No vaš najveći neprijatelj zdravlju bit će unutarnji nemir, a kod osjetljivih Ovnova može se pojaviti tjeskoba ili nesanica.
Najbolji dan: 28. prosinca
Najlošiji dan: 3. siječnja
Bik 21. 4. - 21. 5.
Posao
Merkur u Jarcu bit će vaš saveznik u dobrom poslovanju. Možda ćete nakratko morati otputovati, ali vratit ćete se s dobrim vijestima i rezultatima. No mislite i na odmor jer ste već poprilično iscrpljeni.
Ljubav
Ako novogodišnju noć dočekujete u inozemstvu nije isključeno poznanstvo, a isto čeka i one koji će intenzivnije izlaziti. Iako ćete biti napeti i otresiti, bračni odnosi time ipak neće biti narušeni. Venera u vama sklonom znaku Jarca, pokazuje da ćete u novu godinu jurnuti na krilima ljubavi.
Zdravlje
Na samu Staru godinu odlično ćete se osjećati pa ćete cijelo društvo nasmijavati i zabavljati. Zdravlje vam je osnaženo povoljnim Marsovim utjecajem, tako da ćete se uspješno othrvati dosadnim prehladama i virozama.
Najbolji dan: 30. prosinca
Najlošiji dan: 29. prosinca
Blizanci 22. 5 - 21. 6.
Posao
Naplatit ćete dugovanja, a možda i dobiti vrijedan dar od prijatelja, poslovnog partnera ili voljene osobe. Obavite sve poslove na vrijeme, jer ulaskom u novu godinu vaš obim poslova naglo će se povećati i stresirati vas.
Ljubav
Skrivat ćete osjećaje prema osobi koja vam se sviđa, bojeći se odbijanja. No hrabrost u iskazivanju osjećaja ipak bi vam se mogla isplatiti – pozovite simpatiju u društvo na ispraćaj Stare godine. Ako ste u braku, nisu isključene i veće trzavice, osobito početkom nove godine.
Zdravlje
Izbjegavajte miješanje alkohola i lijekova jer ćete biti osjetljivi na razne kemijske supstancije. Tjelesno ste u dobroj formi i možete podnijeti veće napore, no psihički stagnirate pa vam je odmor itekako nužan.
Najbolji dan: 3. siječnja
Najlošiji dan: 30. prosinca
Rak 22. 6. - 22. 7.
Posao
Položaj Merkura u vama nasuprotnom znaku Jarca mogao bi prouzročiti teškoće s koncentracijom, osobito na planu komunikacije. Bit ćete brzopleti i događat će vam se da kažete i ono što ne mislite.
Ljubav
Nećete moći ni pomisliti o trenucima samoće jer ćete biti omiljeni i često pozivani u društvo, na proslave i domjenke. Zbog događaja na osjećajnom planu, tjedan će mnogima ostati u lijepome sjećanju. Novogodišnja noć donosi poznanstvo! Vezani u novu godinu ulaze s planovima o vjenčanju.
Zdravlje
U razdoblju ste pojačanog psihofizičkog stresa koji vam može narušiti probavu, pa je bitno kakvu hranu unosite u sebe. Pijte biljne čajeve, pokušajte odoljeti kaloričnoj blagdanskoj trpezi i biti umjereni s masnim i slatkim.
Najbolji dan: 3 siječnja
Najlošiji dan: 31. prosinca
Lav 23. 7.- 22. 8.
Posao
Planeti vam olakšavaju poslovanje pa ćete biti vrlo uspješni. Kolege će se oslanjati na vašu moć procjenjivanja. Puni ste kreativnih ideja i rješenja, što će naići na odobravanje šefova. U novoj godini je moguća promjena posla.
Ljubav
Planeti upozoravaju na zablude, kratki spoj u komunikaciji i negativan utjecaj prijatelja i javnosti na vaš ljubavni život. Potrudite se probleme rješavati čim se pojave – ne čekajte da se nepotrebnu gomilaju i ne prenosite ih u sljedeću godinu!
Zdravlje
Psihički ćete biti osnaženi pa ćete odlično podnositi stres i napete situacije u kojima ćete reagirati pribrano. No Mars u polju zdravlja vas upozorava na moguće ozljede, pa osobito pripazite ako idete na skijanje.
Najbolji dan: 28. prosinca
Najlošiji dan: 30. prosinca
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Posao
Iako će vas neodgodiva poslovna događanja umarati, nećete propuštati značajnije događaje nego spretno uspijevati ispuniti i sve privatne obaveze. Neki će iskoristiti slobodne dane i otputovati na zimovanje.
Ljubav
Iako će biti ljubavnih blokada koje vas sprječavaju da se zbližite sa simpatijom, ništa nije izgubljeno. Vladavina Jarca označava prekretnicu, pa novogodišnji doček može rezultirati novim poznanstvom ili rasparivanju strasti s onim tko vam se sviđa.
Zdravlje
Ako već dulje vrijeme razmišljate o započinjanju dijete, pravi je trenutak da ideju provedete u djelo u prvim danima nove godine. Zvijezde su vam naklonjene pa ne biste trebali imati većih zdravstvenih tegoba.
Najbolji dan: 31. prosinca
Najlošiji dan: 2. siječnja
Vaga 23. 9. - 22. 10.
Posao
Smanjite svoju poslovnu zahuktalost jer ćete se previše iscrpiti. U takvom stanju nećete moći uživati u novogodišnjim praznicima niti se mirno prepustiti obiteljskoj idili. Od 2.1. usporenije poslujete!
Ljubav
Slobodni, pazite se problematičnih osoba. Ustrajte na vjernosti i iskrenosti i nemojte pristajati na veze za koje osjećate da će biti površne. Ako ste prošli kroz bolni proces prekida veze, nije isključeno da baš ovih dana upoznate nekog novog. Emotivni problemi bit će naglašeni!
Zdravlje
Nepovoljan Mars ubrzava vaš tempo života, zbog čega ste izloženi stresu i osjetljivi. Više ćete se svađati s ljudima i tako izbacivati višak energije. No na Staru godinu bit ćete raspoloženi i u odličnoj formi.
Najbolji dan: 1. siječnja
Najlošiji dan: 28. prosinca
Škorpion 23. 10. - 21. 11.
Posao
Pozitivne energije imat ćete na pretek pa će ostali svakodnevni problemi pasti u drugi plan, a vi u dobrom raspoloženju provesti nadolazeće dane. Iako ćete biti iscrpljeni, bit ćete zadovoljni postignutim rezultatima.
Ljubav
Svidjet će vam se šarmantna osoba koja će zavoditi duhovitim dosjetkama. Ako ste u stabilnoj vezi, planeti će vam priuštiti mnogo uživanja udvoje. Partner će s vama oduševljeno dijeliti svoje uspjehe i uveseljavati vas pozivima na izlaske i putovanja.
Zdravlje
Budite oprezniji u prometu i ne sjedajte za upravljač pod utjecajem alkohola, osobito na Staru godinu. No sa zdravljem ne bi trebalo biti većih problema, osim jakog mamurluka na prvi dan nove godine.
Najbolji dan: 3. siječnja
Najlošiji dan: 30. prosinca
Strijelac 22. 11. - 21. 12.
Posao
Mogli biste često raditi u kasnim večernjim satima, diplomatski rješavati nesuglasice ili vrlo lukavo skrivati svoje namjere te isto tako pronicljivo ulaziti u tajne pojedinaca koje smatrate konkurencijom.
Ljubav
Vratit će vam se optimizam, osjetit ćete da ste jači spram problema koji su vas dosad pratili. Samci bi mogli upoznati srodnu dušu ili u jednoj zanimljivoj osobi prepoznati prijatelja te iduće dane provesti u znatno ugodnijem i veselijem tonu.
Zdravlje
Ako ste za blagdane negdje na putovanju ili kakvom skijalištu, sigurno je da ćete se odlično provesti i kući vratiti puni dojmova. U dobrom ste razdoblju pa vašem zdravlju ne prijete veće tegobe.
Najbolji dan: 29. prosinca
Najlošiji dan: 1. siječnja
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Posao
U odličnom ste poslovnom razdoblju u kojem ćete briljantnim idejama i radnom učinkovitošću nadmašiti sami sebe. Merkur u vašem znaku od 2.1., otvara put napretku, ali i raspiruje vaše ambicije te „glad“ za zaradama.
Ljubav
Bit ćete privlačni, više se dotjerivati i isticati ono najljepše na sebi, što neće proći nezamijećeno. Odazovite se pozivu da s društvom ispratite Staru godinu, jer nije isključeno da upoznate nekog s kime ćete imati savršenu komunikaciju. U novoj godini očekuju vas i nove ljubavi.
Zdravlje
Nećete gubiti vrijeme na ljenčarenje. Užitak će vam predstavljati aktivni život te boravak na svježem zraku, bez obzira koliko hladno bilo. Bit ćete iznimno vitalni i puni pozitivne energije te izdržljivi.
Najbolji dan: 31. prosinca
Najlošiji dan: 28. prosinca
Vodenjak 21. 1. - 18. 2.
Posao
Računajte na osjetljivu poslovnu komunikaciju gdje su mogući ozbiljni nesporazumi sa suradnicima - vaše riječi mogle bi nekoga uvrijediti. No vrlo uspješno ćete se izvlačiti iz svih napetih situacija.
Ljubav
Preduvjeti za zdravo funkcioniranje vaše veze bit će ljubav, povjerenje, dobra komunikacija te spremnost preuzimanja obaveza. Ako to postoji, ništa neće moći uzdrmati stabilnost vaše veze. Ne morate se bojati niti ljubavne konkurencije.
Zdravlje
Na Staru godinu mogli biste osjećati umor ili imati glavobolju, no u dobru društvu i takve će tegobe brzo proći. Nastojte se za ove praznike što bolje odmoriti, a ako imate tegoba, posavjetujte se s liječnikom!
Najbolji dan: 2. siječnja
Najlošiji dan: 31. prosinca
Ribe 19. 2. - 20. 3.
Posao
Zahvaljujući naklonjenoj Veneri nitko neće biti poželjniji, sretniji i uzbuđeniji od vas. Slijede priznanja, nagrade i povlastice koje ste davno zaslužili, ali su vam dosad izmicale iz ruku. Dobre vijesti očekuju vas i početkom siječnja.
Ljubav
Mogli biste se zbližiti s osobom koju poznajete otprije, ali joj zbog svojih ljubavnih briga niste poklanjali previše pažnje. No ovaj put prepustit ćete se lavini strasti i shvatiti da ste nakon dugo vremena napokon sretno i smireno zaljubljeni.
Zdravlje
Mnogo ćete izlaziti i kretati se te biti najsretniji u društvima koja će vas puniti pozitivnom energijom. Zdravlje vam je relativno dobro. Čak i ako ste pokupili gripu, brzo ćete se oporaviti jer vam je imunitet osnažen.
Najbolji dan: 3. siječnja
Najlošiji dan: 1. siječnja
