Vlada bi sutra, 9. rujna, trebala predstaviti veliki nacionalni projekt posvećen Lici, kojim će pokušati odgovoriti na sve veće nezadovoljstvo izazvano problemom ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Umjesto još jedne konferencije za novinare, javnosti će biti predstavljen hrvatski Band Aid – veliki koncert pod nazivom „Nisam spriječen“, koji će na Krbavskom polju kod Udbine okupiti vodeće domaće glazbenike, sportaše, vjerske predstavnike i javne osobe.

Datum objave nije izabran slučajno. Upravo se 9. rujna navršava 533 godine od Krbavske bitke, jednoga od najtežih poraza u hrvatskoj povijesti. Na Krbavskom polju 1493. godine stradala je gotovo cijela jezgra hrvatskog plemstva, no organizatori danas s istog mjesta žele poslati drukčiju poruku: „Iz ove ćemo bitke izaći jači i ujedinjeni.“

Koncert bi se trebao održati upravo ondje gdje se prije više od pet stoljeća odlučivala sudbina Hrvatske. Ovoga puta, međutim, umjesto bana Emerika Derenčina i hrvatskih velikaša, na Krbavsko polje između ostalih stižu stižu Thompson, Igor Štimac, Zlatko Dalić, Luka Modrić, velečasni Zlatko Sudac, Braco, Željka Markić,... Organizatori očekuju da će „Nisam spriječen“ po broju posjetitelja nadmašiti čak i Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu.

Nastup su najavile i brojne hrvatske estradne zvijezde od Mile Kekina, Jakova Jozoinovića, kojemu će biti progledano kroz prste zbog nastupa u Srbiji, do JAZZ orkestra HRT-a. A vrhunac večeri, kako ekskluzivno doznajemo, bit će duet Thompsona i Severine. Dvoje glazbenika zajedno će izvesti pjesmu 'Zar je važno tko je kriv', odabranu kao službenu himnu manifestacije zbog snažne poruke da u ovom trenutku nije najvažnije tražiti odgovorne.

Vođenje višesatnog programa povjereno je bivšem hrvatskom nogometnom izborniku Igoru Štimcu. Organizatori vjeruju da je upravo on osoba koja može podjednako uspješno povezati vjeru, domovinu i gospodarenje otpadom.

U sklopu manifestacije predviđena je i velika zajednička molitva za domovinu, koju će predvoditi bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić i kapetan reprezentacije Luka Modrić, uz asistenciju velečasnog Zlatka Sudca. Cijelom događaju dodatnu dozu mistike dat će karizmatik Braco, koji će tri minute šutke gledati u publiku i tako joj podariti svemirsku energiju i kozmički blagoslov. Posjetitelji u prvim redovima bit će zamoljeni da za to vrijeme ne gledaju u mobitele.

Poseban dio programa bit će dolazak Željke Markić na čelu velike kolone Hoda za život. Sudionici će prema Udbini krenuti iz Zagreba, a njihov se dolazak na Krbavsko polje očekuje neposredno prije početka večernjeg programa.

Organizaciju spektakla trebao bi preuzeti državni vrh. Premijer Andrej Plenković potreban će novac pokušati osigurati iz europskih fondova, u sklopu programa namijenjenih zaštiti okoliša, regionalnom razvoju i revitalizaciji Like. Projekt će Bruxellesu biti predstavljen kao prvi europski model pretvaranja ekološkog problema u kulturnu manifestaciju.

Ni Plenkovićev dolazak neće biti običan. Premijer bi na Krbavsko polje trebao ujahati na konju, u spomen na bitku koja se pod zidinama Udbine odigrala 9. rujna 1493. godine. Još nije poznato hoće li konj biti osiguran iz domaćih izvora ili povučen iz europskih fondova.

U Krbavskoj bitci sukobile su se osmanska vojska i vojska hrvatskoga plemstva pod zapovjedništvom bana Emerika Derenčina. Većina hrvatskih velikaša i plemića bila je ubijena ili zarobljena, uključujući i samoga bana, pa se poraz na Krbavskom polju smatra jednom od najvećih katastrofa u hrvatskoj povijesti.

Organizatori zato naglašavaju da je upravo Udbina simbolički najbolje mjesto za novu hrvatsku pobjedu. Prije 533 godine ondje je izgubljena srž hrvatskog plemstva, a danas bi trebala biti vraćena vjera u institucije, državu i nadasve Andreja Plenkovića, kao vizionara bolje hrvatske, rekli su nam ljudi bliski organizaciji

Za završnicu večeri priprema se veliki svjetlosni spektakl. Nebo iznad Udbine osvijetlit će tisuće dronova, ali ovoga puta neće oblikovati tradicionalne motive Gospe i križa. Kako doznajemo, u završnom prizoru iznad Krbavskog polja pojavit će se lik Andreja Plenkovića kako lopata smeće iz ličkih gudura uz snažnu poruku: „Iz ove ćemo bitke izaći jači i ujedinjeni.“

Manifestacija 'Nisam spriječen' tako bi mogla postati najveće javno okupljanje ikada održano u Lici i jedan od najvećih koncertnih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti. Ako sve protekne prema planu, nakon koncerta bit će objavljen i datum početka sanacije otpada.