FOTO Lista najbogatijih vođa svijeta: Na računima imaju milijarde. Često su 'skrivene'...

Ovaj poredak nije klasična lista neto vrijednosti, jer bi takva tvrdnja bila lažno precizna. To je rang-lista političkih lidera koji se najčešće pojavljuju među najbogatijima kada kombiniramo dokazano osobno bogatstvo s ozbiljnim procjenama bogatstva koje je povezano s njima i njihovim obiteljima. Ova lista bi izgledala potpuno drugačije kada bismo računali samo dokazano osobno bogatstvo. Tada bi Trump i Babiš bili puno sigurniji kandidati za vrh. Kod njih možemo relativno jasno identificirati kompanije, nekretnine, poslovne udjele i druge izvore bogatstva. Forbes njihove procjene redovito ažurira i metodologija je barem približno usporediva s procjenama drugih milijardera. Trumpova Forbesova procjena iznosi oko 7 milijardi dolara u rujnu 2026., dok Babišova iznosi oko 4,5 milijardi. Kod Putina, MBZ-a, sultana Bruneja, Kim Jong Una, Aliyeva i Obianga situacija je potpuno drugačija. Tamo se često govori o imovini koju politička obitelj kontrolira, državnim resursima kojima lider ima pristup, offshore kompanijama, nekretninama registriranima na rođake ili poslovne suradnike i mrežama koje je teško povezati s konkretnim pojedincem. Primjerice, kod obitelji Aliyev postoje vrlo ozbiljni dokazi o velikom londonskom portfelju nekretnina povezanom s obitelji, ali to još uvijek nije isto što i dokaz da predsjednik Ilham Aliyev osobno posjeduje cijeli taj portfelj. Kod Obianga je čak i povijesna Forbesova procjena od 600 milijuna dolara bila osporavana upravo zato što je uključivala sredstva za koja je vlada tvrdila da su državna, a ne osobna imovina predsjednika. Zato je najpoštenije ovu listu čitati kao rang najbogatijih aktualnih političkih lidera prema kombinaciji javno dokumentiranog osobnog bogatstva i ozbiljnih procjena povezanog bogatstva, a ne kao preciznu financijsku tablicu. Kod Trumpa i Babiša brojke možemo relativno pouzdano uspoređivati. Kod Putina, MBZ-a, Bolkiaha, Kima, Obianga i Aliyeva možemo govoriti prije svega o procjenama i mrežama imovine, a ne o precizno dokazanim osobnim neto vrijednostima. *uz korištenje AI-ja | Foto: canva, ilustracija