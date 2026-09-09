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FOTO Lista najbogatijih vođa svijeta: Na računima imaju milijarde. Često su 'skrivene'...

Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Krenimo na listu...
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FOTO Lista najbogatijih vođa svijeta: Na računima imaju milijarde. Često su 'skrivene'...
Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Neki su se obogatili prije ulaska u politiku, poput Donalda Trumpa i Andreja Babiša. Kod drugih se procjene temelje na imovini članova obitelji, offshore kompanijama i poslovnim mrežama koje je teško izravno povezati s njihovim osobnim vlasništvom. Kod apsolutnih vladara i dugogodišnjih autoritarnih lidera granica između državne i osobne imovine često je još zamagljenija. Zato ovaj popis treba čitati kao najbolju procjenu na temelju dostupnih javnih podataka i ozbiljnih istraživačkih izvještaja, a ne kao službenu Forbesovu rang-listu političara.Posebno je važno razlikovati tri stvari: dokazano ili relativno dobro dokumentirano osobno bogatstvo, bogatstvo koje je povezano s obitelji političkog lidera, imovinu za koju postoje ozbiljne indicije da je lider ili njegova mreža kontrolira ili joj ima pristup, ali nije moguće dokazati da je osobno njegovo vlasništvo. Uključeni su samo aktualni predsjednici i premijeri, uključujući lidere koji istodobno nose monarhijske titule, ali formalno obnašaju funkciju predsjednika ili premijera. | Foto: canva, ilustracija
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Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Neki su se obogatili prije ulaska u politiku, poput Donalda Trumpa i Andreja Babiša. Kod drugih se procjene temelje na imovini članova obitelji, offshore kompanijama i poslovnim mrežama koje je teško izravno povezati s njihovim osobnim vlasništvom. Kod apsolutnih vladara i dugogodišnjih autoritarnih lidera granica između državne i osobne imovine često je još zamagljenija. Zato ovaj popis treba čitati kao najbolju procjenu na temelju dostupnih javnih podataka i ozbiljnih istraživačkih izvještaja, a ne kao službenu Forbesovu rang-listu političara.Posebno je važno razlikovati tri stvari: dokazano ili relativno dobro dokumentirano osobno bogatstvo, bogatstvo koje je povezano s obitelji političkog lidera, imovinu za koju postoje ozbiljne indicije da je lider ili njegova mreža kontrolira ili joj ima pristup, ali nije moguće dokazati da je osobno njegovo vlasništvo. Uključeni su samo aktualni predsjednici i premijeri, uključujući lidere koji istodobno nose monarhijske titule, ali formalno obnašaju funkciju predsjednika ili premijera. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 4

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