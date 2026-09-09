FOTO Lista najbogatijih vođa svijeta: Na računima imaju milijarde. Često su 'skrivene'...

Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Krenimo na listu...
Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Neki su se obogatili prije ulaska u politiku, poput Donalda Trumpa i Andreja Babiša. Kod drugih se procjene temelje na imovini članova obitelji, offshore kompanijama i poslovnim mrežama koje je teško izravno povezati s njihovim osobnim vlasništvom. Kod apsolutnih vladara i dugogodišnjih autoritarnih lidera granica između državne i osobne imovine često je još zamagljenija. Zato ovaj popis treba čitati kao najbolju procjenu na temelju dostupnih javnih podataka i ozbiljnih istraživačkih izvještaja, a ne kao službenu Forbesovu rang-listu političara.Posebno je važno razlikovati tri stvari: dokazano ili relativno dobro dokumentirano osobno bogatstvo, bogatstvo koje je povezano s obitelji političkog lidera, imovinu za koju postoje ozbiljne indicije da je lider ili njegova mreža kontrolira ili joj ima pristup, ali nije moguće dokazati da je osobno njegovo vlasništvo. Uključeni su samo aktualni predsjednici i premijeri, uključujući lidere koji istodobno nose monarhijske titule, ali formalno obnašaju funkciju predsjednika ili premijera.
| Foto: canva, ilustracija
Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Neki su se obogatili prije ulaska u politiku, poput Donalda Trumpa i Andreja Babiša. Kod drugih se procjene temelje na imovini članova obitelji, offshore kompanijama i poslovnim mrežama koje je teško izravno povezati s njihovim osobnim vlasništvom. Kod apsolutnih vladara i dugogodišnjih autoritarnih lidera granica između državne i osobne imovine često je još zamagljenija. Zato ovaj popis treba čitati kao najbolju procjenu na temelju dostupnih javnih podataka i ozbiljnih istraživačkih izvještaja, a ne kao službenu Forbesovu rang-listu političara.Posebno je važno razlikovati tri stvari: dokazano ili relativno dobro dokumentirano osobno bogatstvo, bogatstvo koje je povezano s obitelji političkog lidera, imovinu za koju postoje ozbiljne indicije da je lider ili njegova mreža kontrolira ili joj ima pristup, ali nije moguće dokazati da je osobno njegovo vlasništvo. Uključeni su samo aktualni predsjednici i premijeri, uključujući lidere koji istodobno nose monarhijske titule, ali formalno obnašaju funkciju predsjednika ili premijera. |
Foto: canva, ilustracija
Tko je od svjetskih vođa najbogatiji? Na prvi pogled odgovor bi trebao biti jednostavan, pogledamo imovinske kartice i poslovne udjele. Problem je što kod političkih lidera to često nije tako jednostavno. Neki su se obogatili prije ulaska u politiku, poput Donalda Trumpa i Andreja Babiša. Kod drugih se procjene temelje na imovini članova obitelji, offshore kompanijama i poslovnim mrežama koje je teško izravno povezati s njihovim osobnim vlasništvom. Kod apsolutnih vladara i dugogodišnjih autoritarnih lidera granica između državne i osobne imovine često je još zamagljenija. Zato ovaj popis treba čitati kao najbolju procjenu na temelju dostupnih javnih podataka i ozbiljnih istraživačkih izvještaja, a ne kao službenu Forbesovu rang-listu političara.Posebno je važno razlikovati tri stvari: dokazano ili relativno dobro dokumentirano osobno bogatstvo, bogatstvo koje je povezano s obitelji političkog lidera, imovinu za koju postoje ozbiljne indicije da je lider ili njegova mreža kontrolira ili joj ima pristup, ali nije moguće dokazati da je osobno njegovo vlasništvo. Uključeni su samo aktualni predsjednici i premijeri, uključujući lidere koji istodobno nose monarhijske titule, ali formalno obnašaju funkciju predsjednika ili premijera.
| Foto: canva, ilustracija
Vladimir Putin - Rusija. Procijenjeno bogatstvo: od desetaka milijardi do potencijalno više od 100 milijardi dolara, ali uz vrlo visoku razinu nesigurnosti. Ruski predsjednik ostaje najteži slučaj na cijeloj listi. Njegova službeno prijavljena imovina nije ni približno dovoljna da objasni procjene koje se godinama pojavljuju u istraživačkim medijima i izjavama pojedinih analitičara. Tijekom godina pojavljivale su se procjene od nekoliko desetaka milijardi pa sve do iznosa od oko 200 milijardi dolara. Međutim, za najveće brojke ne postoji javno dostupan dokaz koji bi omogućio precizan izračun Putinove osobne neto imovine.
| Foto: Russia President Office/NEWSCOM
Procjene se uglavnom temelje na tvrdnjama da Putin preko prijatelja, poslovnih ljudi i drugih posrednika ima kontrolu ili korist od velike količine imovine, uključujući nekretnine, jahte, financijsku imovinu i poslovne interese. Problem je što se takva imovina često formalno ne vodi na njegovo ime. Zato nije korektno jednostavno napisati da "Putin vrijedi 200 milijardi dolara". To je jedna od najčešće ponavljanih procjena, ali nije verificirana vrijednost njegovog osobnog bogatstva.
| Foto: Tass/SIPA USA
Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Ujedinjeni Arapski Emirati. Procijenjeno bogatstvo: deseci milijardi dolara na razini osobnog i obiteljskog bogatstva; precizan osobni iznos nije javno potvrđen Predsjednik UAE-a i vladar Abu Dhabija, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, jedan je od najmoćnijih političkih lidera na Bliskom istoku. Službeno je predsjednik UAE-a od svibnja 2022., a istodobno je vladar Abu Dhabija. Kod njega je posebno važno ne miješati osobno bogatstvo s bogatstvom obitelji Al Nahyan ili imovinom Abu Dhabija.
| Foto: Ammar Abd Rabbo-Pool/SIPA
Godinama se pojavljuju procjene koje njegovo osobno bogatstvo stavljaju u raspon od otprilike 20 do 30 milijardi dolara, ali takav iznos nije moguće neovisno potvrditi na način na koji se može potvrditi, primjerice, Forbesova procjena Trumpova ili Babiševa bogatstva. Ukupno bogatstvo obitelji Al Nahyan mnogo je veće od toga, ali nije korektno svu imovinu povezanu s obitelji pripisati osobno Mohammedu bin Zayedu.
| Foto: IMAGO/Russian Foreign Ministry's
Mohammed bin Salman - Saudijska Arabija. Procijenjeno bogatstvo: osobno najčešće 1–25 milijardi dolara (visoka nesigurnost); kontrola nad znatno većim resursima. Mohammed bin Salman, krunski princ i premijer Saudijske Arabije od rujna 2022., de facto je najmoćniji čovjek u kraljevstvu. Formalno je šef vlade, dok njegov otac kralj Salman ostaje šef države.Kod njega je, kao i kod Putina ili Mohammeda bin Zayeda, ključno razlikovati tri razine:dokazano ili relativno dokumentirano osobno bogatstvo, bogatstvo obitelji Al Saud, imovinu i resurse kojima MBS ima stvarnu kontrolu ili odlučujući utjecaj, a koji formalno pripadaju državi ili državnim fondovima. Osobne procjene njegova bogatstva jako variraju. Neki izvori stavljaju ga u raspon od 1–2 milijarde dolara, drugi spominju 5–25 milijardi, ovisno o tome koliko se ubrajaju privatne nekretnine, umjetnine i drugi imovinski predmeti. Ne postoji pouzdana, redovito ažurirana Forbesova procjena njegova osobnog bogatstva kao kod Trumpa ili Babiša.Istovremeno MBS formalno predsjeda Public Investment Fundom (PIF), čija se imovina procjenjuje na oko 900 milijardi, te ima odlučujući utjecaj na strateške odluke Saudijske Arabije, Te strukture nisu njegovo osobno vlasništvo, već državni ili kraljevski instrumenti.
| Foto: Saudi Press Agency/SIPA
Zbog toga nije korektno jednostavno napisati da "On vrijedi X milijardi“. Najpreciznije je reći da se njegovo osobno bogatstvo procjenjuje u rasponu od nekoliko do nekoliko desetaka milijardi dolara uz visoku razinu nesigurnosti, dok je stvarna ekonomska moć koju kontrolira znatno veća i usporediva s najvećim suverenim fondovima na svijetu.Za usporedbu, povijesne i medijske procjene za kralja Salmana najčešće se kreću oko 18–21 milijarde dolara, ali i tu vrijedi ista oštra rezerva: teško je povući jasnu crtu između osobnog, dinastičkog i državnog bogatstva.Kao i kod drugih apsolutnih vladara na listi, kod njega govorimo prije svega o kombinaciji ograničeno dokumentiranog osobnog bogatstva i ogromne kontrole nad državnim resursima, a ne o klasičnoj Forbesovoj bilanci milijardera.
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Hassanal Bolkiah - Brunej. Procijenjeno bogatstvo: oko 20 milijardi dolara prema povijesnim procjenama; aktualna osobna vrijednost nije moguće precizno potvrditi Sultan Hassanal Bolkiah istodobno je sultan i premijer Bruneja, a službena stranica premijerskog ureda potvrđuje da obnaša i funkcije ministra obrane i ministra financija. Njegovo bogatstvo desetljećima se procjenjuje na oko 20 milijardi dolara. Forbes je još 2008. procjenjivao njegovo bogatstvo na oko 20 milijardi dolara, dok su se i kasnije pojavljivale slične procjene. Međutim, to nije aktualna Forbesova procjena za 2026. godinu. Veći dio njegova bogatstva povezan je s prihodima od nafte i plina te ulaganjima Bruneja i obitelji. Povijesne procjene također su uključivale imovinu povezanu s Brunejskom investicijskom agencijom, zbog čega nije uvijek moguće povući jasnu crtu između osobnog i državnog bogatstva.
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Donald Trump - SAD. Procijenjeno bogatstvo: oko 7 milijardi dolara. Donald Trump je jedan od rijetkih lidera na ovoj listi kod kojeg postoji relativno dobro dokumentirana i redovito ažurirana procjena osobnog bogatstva. Forbes je u svojoj godišnjoj procjeni za 2026. godinu Trumpovo bogatstvo procijenio na 6,5 milijardi dolara, dok Forbesova real-time procjena početkom rujna 2026. iznosi oko 7 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo proizlazi iz kombinacije nekretnina, golf-resorta, hotela, licenci, različitih poslovnih ulaganja te, posljednjih godina, vrlo unosnih aktivnosti povezanih s kriptovalutama.
| Foto: Sipa USA/SIPA USA
Forbes navodi da je Trumpova imovina posljednjih godina snažno porasla upravo zahvaljujući prihodima povezanim s kripto-biznisom. Za razliku od Putina, kod Trumpa se radi o bogatstvu koje je moguće u velikoj mjeri povezati s konkretnim poslovnim interesima i imovinom. Naravno, ni Forbesova brojka nije "novac na računu". Vrijednost Trumpove imovine ovisi o procijenjenoj vrijednosti nekretnina, udjela u kompanijama i drugih ulaganja te se može mijenjati iz dana u dan.
| Foto: Sipa USA/SIPA USA
Andrej Babiš - Češka. Procijenjeno bogatstvo: oko 4,5 milijardi dolara. Andrej Babiš ponovno je postao češki premijer u prosincu 2025., a Forbes ga u rujnu 2026. procjenjuje na oko 4,5 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo najvećim se dijelom povezuje s poslovnim carstvom Agrofert, koje obuhvaća više od 200 kompanija iz područja poljoprivrede, kemijske industrije, prehrane, medija i drugih sektora. Babiš je poslovno carstvo izgradio prije političke karijere, što ga čini bitno drugačijim slučajem od autoritarnih lidera čije se bogatstvo pokušava procijeniti preko obiteljskih mreža i državnih struktura. Formalno je Agrofert prethodno stavljen u trustove zbog čeških pravila o sukobu interesa. Međutim, pitanje Babiševa stvarnog utjecaja na Agrofert i dalje je predmet političkih i pravnih rasprava. U rujnu 2026. Europska komisija ponovno je otvorila pitanje sukoba interesa i zaključila da postoje problemi s time je li njegova veza s kompanijom dovoljno prekinuta. Babiš odbacuje tvrdnju da i dalje ima vlasničku ili financijsku korist od Agroferta. Unatoč toj kontroverzi, njegova procjena od oko 4,5 milijardi dolara spada među najbolje dokumentirane na cijeloj listi.
| Foto: Tomas Tkacik / SOPA Images/SIPA
Kim Jong Un - Sjeverna Koreja. Procijenjeno bogatstvo: često se navodi oko 5 milijardi dolara, ali riječ je o vrlo spekulativnoj procjeni. Kim Jong Un jedan je od najtežih političkih lidera za financijsku procjenu.. Brojka od oko 5 milijardi dolara često se pojavljuje u procjenama njegova bogatstva, ali za razliku od Trumpa i Babiša, za taj iznos ne postoji javna bilanca koju bi bilo moguće neovisno provjeriti.
Procjene se temelje na kontroli nad državnim resursima, privilegiranim fondovima režima, prihodima od međunarodnih aktivnosti te mrežama kojima sjevernokorejski vrh navodno ima pristup. Zbog zatvorenosti sjevernokorejskog sustava gotovo je nemoguće razdvojiti Kimovu osobnu imovinu od resursa kojima raspolaže kao vrhovni vođa države.
| Foto: Tass/SIPA USA
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - Ekvatorska Gvineja. Procijenjeno bogatstvo: nema pouzdane aktualne procjene; povijesno se često navodilo oko 600 milijuna dolara. Brojka od 600 milijuna dolara često se pojavljuje u tekstovima o njegovu bogatstvu, ali ovdje je potrebno napraviti važnu ispravku. Forbes je tu procjenu objavio još 2006. godine, a ne 2026. godine. Tada je Forbes procijenio Obiangovo bogatstvo na oko 600 milijuna dolara, na temelju njegova pristupa državnim prihodima i imovini. Čak je i tada predstavnik vlade Ekvatorske Gvineje osporio procjenu, tvrdeći da se dio sredstava koje je Forbes uključio zapravo odnosi na državnu imovinu, a ne osobno bogatstvo predsjednika. Ne postoji pouzdana aktualna javna procjena za 2026. Velik dio kontroverzi oko bogatstva Obiangove obitelji odnosi se i na njegova sina Teodorína Obianga, čiji je raskošni životni stil i imovina godinama predmet međunarodnih istraga.
| Foto: LUCA ZENNARO/EPA
Ilham Aliyev - Azerbajdžan. Procijenjeno bogatstvo: osobno bogatstvo nije pouzdano utvrđeno; obiteljska imovina vrijedna stotine milijuna dolara dokumentirana je u međunarodnim istragama. Ilham Aliyev je predsjednik Azerbajdžana od 2003. godine. Za njega se mogu pronaći procjene osobnog bogatstva od nekoliko stotina milijuna dolara, ali takve brojke treba uzeti s velikom rezervom. Ono što je puno bolje dokumentirano jest bogatstvo obitelji Aliyev i ljudi bliskih predsjedniku. Pandora Papers, koje su istraživali ICIJ, OCCRP i partnerski mediji, otkrili su da su djeca i bliski suradnici obitelji Aliyev kroz offshore strukture kontrolirali velik broj nekretnina u Londonu. Njegovo mjesto na ovoj listi stoga treba shvatiti kao procjenu političke i obiteljske imovinske mreže, a ne kao pouzdano izmjereno osobno bogatstvo.
| Foto: Tass/SIPA USA
Cyril Ramaphosa - Južna Afrika. Procijenjeno bogatstvo: povijesna Forbesova procjena oko 450 milijuna dolara; aktualna vrijednost nije pouzdano ažurirana Cyril Ramaphosa je zanimljiv jer je njegovo bogatstvo velikim dijelom nastalo prije nego što je postao predsjednik Južne Afrike. Prije ulaska u vrhunsku politiku izgradio je značajno poslovno carstvo kroz ulaganja u rudarstvo, financije, telekomunikacije i druge sektore. Forbes je 2015. njegovo bogatstvo procijenio na oko 450 milijuna dolara. Međutim, ta procjena nije nova procjena za 2026. godinu. Ramaphosa je nakon ulaska u politiku smanjivao i prodavao pojedine poslovne interese kako bi smanjio potencijalni sukob interesa. Zato je njegova pozicija na ovoj listi bolje opisana kao "povijesno procijenjeno bogatstvo oko 450 milijuna dolara", a ne kao precizan iznos koji danas ima na računu.
| Foto: Chen Wei/XINHUA
Ovaj poredak nije klasična lista neto vrijednosti, jer bi takva tvrdnja bila lažno precizna. To je rang-lista političkih lidera koji se najčešće pojavljuju među najbogatijima kada kombiniramo dokazano osobno bogatstvo s ozbiljnim procjenama bogatstva koje je povezano s njima i njihovim obiteljima. Ova lista bi izgledala potpuno drugačije kada bismo računali samo dokazano osobno bogatstvo. Tada bi Trump i Babiš bili puno sigurniji kandidati za vrh. Kod njih možemo relativno jasno identificirati kompanije, nekretnine, poslovne udjele i druge izvore bogatstva. Forbes njihove procjene redovito ažurira i metodologija je barem približno usporediva s procjenama drugih milijardera. Trumpova Forbesova procjena iznosi oko 7 milijardi dolara u rujnu 2026., dok Babišova iznosi oko 4,5 milijardi. Kod Putina, MBZ-a, sultana Bruneja, Kim Jong Una, Aliyeva i Obianga situacija je potpuno drugačija. Tamo se često govori o imovini koju politička obitelj kontrolira, državnim resursima kojima lider ima pristup, offshore kompanijama, nekretninama registriranima na rođake ili poslovne suradnike i mrežama koje je teško povezati s konkretnim pojedincem. Primjerice, kod obitelji Aliyev postoje vrlo ozbiljni dokazi o velikom londonskom portfelju nekretnina povezanom s obitelji, ali to još uvijek nije isto što i dokaz da predsjednik Ilham Aliyev osobno posjeduje cijeli taj portfelj. Kod Obianga je čak i povijesna Forbesova procjena od 600 milijuna dolara bila osporavana upravo zato što je uključivala sredstva za koja je vlada tvrdila da su državna, a ne osobna imovina predsjednika. Zato je najpoštenije ovu listu čitati kao rang najbogatijih aktualnih političkih lidera prema kombinaciji javno dokumentiranog osobnog bogatstva i ozbiljnih procjena povezanog bogatstva, a ne kao preciznu financijsku tablicu. Kod Trumpa i Babiša brojke možemo relativno pouzdano uspoređivati. Kod Putina, MBZ-a, Bolkiaha, Kima, Obianga i Aliyeva možemo govoriti prije svega o procjenama i mrežama imovine, a ne o precizno dokazanim osobnim neto vrijednostima. *uz korištenje AI-ja
| Foto: canva, ilustracija