Bandić je pokušao kuglati: Nije mu baš išlo, završio je na podu

Društvenim mrežama širi se video zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji kuglom pokušava pogoditi konstrukciju u obliku kutije za cigarete iza koje su čunjevi.

No, to mu teško ide. Nije uspio prvi ni drugi put, ali zato treći put jest no to je imalo cijenu. Iako je kuglu dobru bacio, pri zamahu je izgubio ravnotežu i pao na pod. Dočekao se na ruke i koljena.

Za svoj podvig dobio je pljesak.

Video je snimljen u nedjelju 14. travnja na otvaranju turnira protiv ovisnosti "Kuglom protiv pušenja" u Zagrebu,

Bandić je na svom Facebook profilu objavio fotografije s kuglanja, a na jednoj se vidi trenutak prije pada.