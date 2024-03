Bankomat se pokvario, ljudi su dizali koliko žele. Banka prijeti: Vratite nam sve ili ste gotovi!

Neće im to proći. Svi koji su uzeli novac koji im ne pripada, odgovarat će po zakonu. Imaju rok tjedan dana. Znamo tko su i koliko su dizali jer su transakcije digitalne, rekao je Abe Sano, predsjednik etiopijske komercijalne banke CBE, nakon ogromnog tehničkog propusta tijekom kojeg su građani mogli dizati neograničene količine novca, bez obzira koliko imali na računu.

Trajalo je to satima dok banka nije shvatila da nešto nije u redu, piše BBC. Počelo je među studentima na kampusu koji su mogli podići velike količine novca. Vijest se proširila i ljudi su se počeli skupljati ispred bankomata Comercial Bank of Ethiopia (CBE). Dok su u banci shvatili da je greška, građani su obavili već 490 tisuća transakcija! Došlo je do toga da je policija morala rastjeravati ljude ispred bankomata. Ljudi su shvatili da se neograničena sredstva mogu prebacivati i preko mobilne aplikacije na račune u drugim bankama. Kako je rekao predsjednik banke Abe Sanu, najviše novca podigli su studenti. Prije nego je banka stopirala transakcije, građani su digli ili na račune drugih banaka već prebacili nevjerojatnih 40 milijuna dolara!

- Već smo pripremili proceduru prijave policiji za one koji ne vrate novac. To nije njihovo. U tih 490 tisuća transakcija, nekih 10 tisuća su bile legalne. Neki su nam već vratili novac - rekao je predsjednik banke.

Fakulteti su upozorili studente da vrate novac.

- U kantini je obavijest da moramo vratiti novac ili ćemo odgovarati. No nisam vidio da je netko vratio - rekao je student iz jednog etiopijskog kampusa.

Iz banke su rekli kako nije bilo hakerskog napada, već je to bio tehnički propust koji je nastao tijekom rutinskih aktivnosti održavanja i inspekcije te su dodali kako računi korisnika nisu bili ugroženi.