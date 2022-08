Prema dijelovima lica i prstiju odredite veličinu vagine ili penisa potencijalnog partnera

Seks je izuzetno važan. Ne radi se samo zadovoljenju fizičkih potreba, već njime postižemo duhovno ispunjenje i rast te jedinstvo s partnerom na višoj razini.

O tome govori i osnova drevnoga kineskog sustava znanja taoizma - i taoističkih zapisa o ljubavi i seksu - koji sadrže skup znanja i tehnika koje čovjeka mogu odvesti na put do najviše razine.

Na višoj razini seksom možemo potaknuti samoliječenje, energizirati tijelo i prkositi procesu starenja, a osnova svega je izbor kompatibilnog partnera, navodi i u svojoj knjizi 'Tao ljubavi - Drevni seksološki priručnik' doktora' medicine, filozofije i teologije Stephen T. Chang, svjetski poznati znanstvenik koji izučava zapadnu i kinesku medicinu.

Prema Changu znanja, metode, tehnike i vježbe koje su drevni narodi koristili za unapređenje kvalitete seksualnog života bazirane su na djelovanju kozmičkih prirodnih zakona te da oni vrijede i kod izbora partnera.

Drevna mudrost polazi i od nekih detalja, kao što su veličina i oblik palca, koji se uspoređuje s veličinom i oblikom spolnog organa kod muškaraca, ili izgledom usta, koji kod žena navodno govori o izgledu i veličini spolovila.

Također, kvaliteta obiteljske loze, usporedba lica i veličine prstiju na rukama neke su od glavnih tehnika kojima su se u drevnoj Kini koristili roditelji kako bi svojoj djeci izabrali budućeg partnera.

- Prema taoističkoj teoriji, lice otkriva sve i, ako poznajete tehniku analize lica, na temelju toga možete analizirati potpunu osobnost pojedinca. Promatranjem dijelova lica i prstiju, moguće je odrediti veličinu i muškog i ženskog spolovila, što je važno za seksualno i ukupno zadovoljstvo vezom - kaže dr. Chang.

Liječnik navodi i da žena s dubokom vaginom treba muškarca s dugačkim penisom da bi u seksualnom činu postigli savršen sklad, dok žena sa širokom vaginom, s druge strane, treba muškarca s debelim penisom.

Također mnogi muškarci biraju žene s plićom vaginom da bi povećali vlastito zadovoljstvo u odnosu, jer penisom prolaze i kroz drugu barijeru, uterus - no to može biti štetno za zdravlje žene.

'Krive' kombinacije mogu završiti tako da partnerica ostane nezadovoljena ili da joj odnos bude bolan ili neugodan, pri čemu ni muškarac onda nije zadovoljen.

Međutim, drevna mudrost priznaje da nije baš sve u dužini i debljini, već postoje tehnike i položaji u seksualnom činu zahvaljujući kojima uz puno vježbanja i prilagodbe jedno drugom možemo nadoknaditi, nedostatke, odnosno tih 'nekoliko centimetara'.

Oni koji si odgovaraju seksualno, lakše će i prije doći do onih razina zadovoljstava u odnosu, a koji mogu djelovati kao eliksir zdravlja i mladosti, tvrde mudraci.

Muškarci i žene dijele nekoliko značajki u analizi lica, na temelju kojih na prvi pogled znate na čemu ste.

Linije u uglu oka upućuju na to da osoba ima jake seksualne sklonosti i da joj se lako približiti. Što je veći broj linija, to je sklonost veća, a ako ih nema, teže ćete ju potaknuti na snošaj.

Duboke linije kraj usta također ukazuju na jaku seksualnu želju te duga i snažna brada.

S druge strane, kada žena bira seksualnog partnera, treba baciti oko na partnerove ruke, prije svega na palac, a onda i nos - oni govore o obliku muškarčeva penisa.

Dr. Chang tvrdi da je kod analize lica žene takva usporedba još zanimljivija, odnosno da se iz položaja, veličine i oblika usta, očiju te kostiju lica i prstiju, može dobiti i dvostruko više zaključaka o naravi i veličini vagine, i to, kako kaže, s 90-postotnom preciznošću.

Prsti otkrivaju kut pod kojim stoji penis

Oblik i veličina penisa određeni su pri rođenju, no mogu se mijenjati. Jedna od stvari koje to potiču su stiskanje i otresanje kod mokrenja, piše u taoističkim tekstovima.

Za snažnu erekciju potrebne su četiri vrste energije - energija krvi, mišićna, živčana i koštana. Bilo koja smetnja vezana uz mišiće, mentalna blokada ili bolovi u kostima mogu poremetiti erekciju.

Dok medicina kao jedini uzrok loše erekcije vidi u proširenju krvnih žila u penisu, u taoizmu se smatra da se tu radi o poremećaju navedenih energija. Znanost tvrdi da se kut erekcije može promijeniti te da to može odrediti biološko i fizičko zdravlje muškarca.

Kut erekcije se najlakše mjeri usporedite li penis u erekciji s dlanom raširenih prstiju koji ste postavili pored njega. Pritom palac označava kut od 45 stupnjeva, a mali prst kut od 135 stupnjeva. Smatra se da će muškarac do 20. godine penisom lako dosegnuti kut pod kojim mu stoji palac, onaj u 20-ima izravnat će se s kažiprstom, pod kutom od 60 stupnjeva, a onaj u 30-ima sa srednjakom na 90. Muškarac u 40-ima može računati na to da se kut erekcije izjednačava s kutem pod kojim je prstenjak (oko 105°), a oni iznad 50 s malim prstom (oko 135°). To ne treba gledati doslovno nego kao pokazatelj biološke dobi i zdravstvenog stanja.

