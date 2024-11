Bijesni Zagrepčanin: Parkira se, skine tablice i ode! A mi budale koji plaćamo nemamo mjesta

Ljudi se lijepo sparkaju, skinu tablice i nikome ništa. Izbjegnu kaznu, ispričao nam je ljutiti čitatelj koji je u Zagrebu primijetio da su njegovi sugrađani smislili taktiku kako izbjeći plaćanje kazne, ali i parkinga.

Zagrebačka policija kazala nam je da su u četvrtak ujutro zaprimili dojavu da se na parkingu između zagrebačke Trešnjevke i Trnja nalazi parkirani automobil bez registracijske oznake. Odmah su obavijestili komunalne redare.

- Ova 'fora' sa skidanjem tablica koja nije nikome smiješna traje već dulje vrijeme u Zagrebu, gdje puno ljudi muku muči s parkiranjem. Vani se skidanje tablica smatra kriminalnim djelom i takvi se automobili odmah uklanjaju, a vlasniku stigne i paprena kazna da mu više ne padne napamet raditi takve budalaštine. No kod nas je to malo drugačije. Ako, primjerice, vidite da je netko parkirao, skinuo tablice i otišao, možete nazvati policiju, no oni će vas vjerojatno uputiti na pauka. Problem je ako je auto uredno parkiran unutar parkirnog mjesta. Tada će vam iz pauka reći da zovete prometne redare ili komunalno. I što se na kraju dogodi? Komunalni redar na taj će auto vjerojatno staviti upozorenje da će biti uklonjen u roku od tri dana. Vlasnik se dotad već vrati, baci notu u koš za smeće i sve ispočetka drugi dan. Kao da se ništa nije dogodilo - kazao nam je drugi čitatelj.

Upit smo poslali komunalnom redarstvu te Zagrebačkom Holdingu, a odgovore ćemo objaviti kada ih dobijemo.