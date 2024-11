Zagreb: Od utorka novo vrijeme naplate parkiranja u prvoj zoni

Od utorka, 19. studenoga, prema odluci zagrebačke Gradske skupštine, primjenjivat će se novo vrijeme naplate parkiranja u prvoj zoni, koje će od ponedjeljka do subote biti od 7 do 24 sata, a nedjeljom od 7 do 15 sati, izvijestili su nedjelju iz Grada Zagreba.

Do produljenja naplate parkiranja došlo je na prijedlog stanovnika centra grada tijekom javnog savjetovanja, kako bi im se omogućilo lakše parkiranje.

Zagreb već dugo ima neodrživu situaciju sa 13.776 izdanih povlaštenih parkirališnih karata (PPK) za prvu zonu, u kojoj ima samo 8.035 raspoloživih parkirnih mjesta. To znači da je bilo izdano preko 5.000 parkirališnih karata više nego što je bilo stvarnih mjesta na ulicama Donjeg i Gornjeg Grada.

Grad je prošli mjesec uveo blokovsko parkiranje te povlaštene parkirališne karte više ne vrijede za cijele postojeće parkirališne zone, već za blok unutar zone, dok se cijene parkiranja nisu mijenjale.

Terase ugostiteljskih objekata ograničene su na maksimalno tri parkirna mjesta, a cijena izjednačena s cijenom rezerviranog parkirnog mjesta.

Odlukom Gradske skupštine provodi se i revizija rezerviranih parkirnih mjesta za ustanove, udruge, tvrtke i druge subjekte.

Ukinuta je mogućnost kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, odnosno za njih 580, te povećana cijena zauzeća parkirnih mjesta zbog radova, osim radova obnove od potresa.

Također, postrožena je kontrola ograničenja vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri sata u drugoj zoni, čime će se postići veća rotacija i osloboditi više parkirališnih mjesta za stanare.

Dosadašnjim mjerama za građane Zagreba oslobođeno je 1.200 novih parkirališnih mjesta, poručuju iz Grada i najavljuju da će pratiti provođenje svih mjera te ih po potrebi dalje unaprjeđivati.