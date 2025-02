'Bio sam mrtav 6 minuta i evo što se događa nakon smrti. Idila se pretvorila u noćnu moru!'

Vjerojatno ni sami ne znamo koliko smo puta pomislili što nas čeka kada napustimo ovaj svijet. Od kad je svijeta i vijeka ljudi se pitaju što nas čeka na drugoj strani. Jedan korisnik Reddita otkrio je svjedočanstvo s one strane, piše Mirror.

Korisnik je napisao da mu je u dobi od 15 godina srce stalo na šest minuta zbog ventrikularne fibrilacije (poremećaj srčanog ritma). Ono što je doživio tijekom tih šest minuta koje su trajale kao čitava vječnost, utjeralo mu je strah u kosti.

- Tijekom tog iskustva naučio sam stvari o svemiru koje bih volio da nisam - započeo je svoje onostrano iskustvo.

- Sve je počelo zasljepljujuće bijelim i umirujućim svijetlom. Bilo je blaženo, gostoljubivo, baš kao što ljudi opisuju duhovna iskustva. No, idila se brzo pretvorila u noćnu moru - napisao je.

- Stigao sam na mjesto bez dimenzije, mjesto izvan stvarnosti. Imalo je smisla samo dok sam bio u njemu. Ne vjerujem da tjelesno biće može shvatiti astralnu razinu - napisao je korisnik i dodao da je odjednom osjetio kao da ga nešto diže u nebesa i vodi prema vratima.

- Nisam bio sam. Okružilo me nekoliko nepoznatih entiteta po dolasku. Zbog svog kršćanskog odgoja, isprva sam mislio da se radi o anđelima. Napravio sam duhovnu gestu otvaranja ruku i čekao da me zagrle - napisao je i otkrio jezivo iskustvo koje je potom uslijedilo.

- Umjesto dobrodošlice, osjetio sam da mi stavljaju ogrlicu kao psu. Ispunili su me osjećaji strave i poniženja. To nisu bila vječna bića koja sam očekivao. To su bili okrutni gospodari koji su me okovali - otkrio je sablasno iskustvo.

Dodao je da su mu ti okrutni transcendentalni gospodari rekli da je ljudski svijet samo poligon za "uzgajanje duša", a nakon smrti, te duše postaju robovi viših bića, koja ih potom muče i iskorištavaju.

Tu je iskustvo prekinuto, jer su ga oživjeli liječnici. Obitelj mu je rekla da se radi o traumi. Iako su svi oko njega sumnjali u njegovo izvantjelesno iskustvo, nikada nije prestao vjerovati u tu noćnu moru.

Svijet je prepun sličnih iskustava. Tako je Kanađanka Amber Cavanaugh rekla da je nakon moždanog udara vidjela svog supruga kako plače nad njezinim tijelom.

Da ovakve priče nisu potpuna izmišljotina, potvrdio je neurologa Jim Borjigin.

- Mozak u trenutku smrti može doživjeti oluju aktivnosti. "Dijelovi mozga zaduženi za svijest, emocije i pamćenje ostali su aktivni i međusobno komunicirali, čak i kada je tijelo tonulo dublje u smrt - objasnio je dr. Borjigin.