VELIKA LISTA INSTAGRAM LJEPOTICA FOTO One će sigurno ludo navijati za svoje nogometaše: Ovo su najljepše dame Brazila...

Svjetsko prvenstvo je počelo! Brazil se nada kako će se vratiti na stare staze slave, očekivanja su velika u domovini, nogomet je tamo poput religije... A za Brazil će mnogi reći da je svjetska prijestolnica ljepote, tamošnje dame često su proglašavane za najljepše na svijetu... Pretražili smo Instagram i donosimo vam veliku listu najzgodnijih brazilskih influencerica, ove dame su pravi 'skriveni dragulji', osvajaju ljepotom, oblinama, ali i ritmom...