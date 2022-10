Biser u Zagrebu! Tip namjerno blokira lijevu traku: 'Tko ovog podržava, nek podere vozačku!'

Zagreb, kolona automobila u desnoj traci. Lijeva traka koja se na kraju spaja u desnu je prazna.

U desnoj je i vozač Smarta koji je više zapravo u lijevoj. Blokira promet. Ne dopušta da se vozi po lijevoj traci.

Fotografiju je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode.

'Što smo mi u desnoj traci budale?'

Izazvala je žustru raspravu. Neki čak i brane vozača Smarta koji je preuzeo ulogu šerifa i namjerno blokira ljude.

- Očito da mi kaj stojimo i uredno čekamo smo kreteni - jedan je od komentara ispod fotografije.

- Ovo nije zaustavna traka, već normalna - odgovara drugi.

- To što stojite u jednoj traci je vaš problem, samo dokaz da se ne znate voziti po prometnici s više traka - piše treći.

- Smart radi prekršaj - smatra četvrti.

- Tako i treba - brani netko vozača Smarta.

U tom tonu je i ovaj komentar.

- Oni desno ko budale čekaju, a netko bi se iz lijeve trake prestrojio na vrh kolone. Kako da ne.

- Možda mu je auto Smart. On baš i nije - piše drugi.

Jedan se čak i hvali da to često radi.

- Uredno i s guštom ovo napravim ako 90 posto stoji u desnoj traci, a onih 10 se pravi pametno. Svima treba uzeti vozačke zbog nekulture - piše on.

U Njemačkoj bi za ovo platili. I to dobro

Oni koji brane vozača Smarta vode se po argumentu 'Što smo mi u desnoj traci koji čekamo budaletine?'.

Nisu budaletine. Samo ne znaju za sustav koji je Njemačka dovela do savršenstva - Reissverschlusssystem sustav zatvarača. Definira ga ideja da se prestrojavanje radi u zadnjoj mogućoj točki, naizmjence, kad se nakon svakog auta uključuje po jedan iz trake koja se prekida. To se u praksi pokazalo kao najbolje rješenje.

Toliko dobro da su ga Nijemci stavili u zakon. I to prije 15 godina. Pa ćete platiti kaznu ako ne propustite auto koji se ubacuje u tom sistemu. Prema istraživanjima, sustav zatvarača znači da su obje trake iskorištene što povećava protočnost prometa i do 20 posto. Kod nas je to, naravno, drugačije. Tu se sustav zove i još 'Što smo mi budale koji čekamo'.

Što vi kažete?