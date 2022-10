Vještak o vozaču koji namjerno blokira traku u Zagrebu: 'To je zabrinjavajuće i nedopustivo!'

Objavili smo fotografiju prometne situacije iz Zagreba u kojoj vozač Smarta namjerno blokira druge vozače. On je u desnoj traci u kojoj je gužva, lijeva traka je slobodna i na kraju se spaja s desnom što pokazuju i znakovi na cesti.

No vozač Smarta ne dopušta da se itko vozi lijevom trakom.

Fotografija je izvorno objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode i izazvala je žustru raspravu, kao i na našem portalu gdje smo stavili i anketu s pitanjem je li vozač Smarta postupio ispravno u ovom slučaju.

Preko 40% podržava vozača Smarta

U trenutku pisanja ovog članka anketu je ispunilo gotovo šest tisuća čitatelja, a čak 42 posto njih brani vozača Smarta! Većina koja ga brani koristila je argument 'Što smo mi u desnoj traci budaletine jer čekamo?!'

Odgovor na to pitanje potražili smo kod Gorana Husinca, sudskog vještaka za promet, koji je šokiran ponašanjem vozača Smarta i općenito nekulturom u prometu.

Vozači u lijevoj traci imaju svako pravo voziti u toj traci dokle god žele, sve do spajanja u desnu traku.

To je Reissverschlusssystem sustav zatvarača koji je Njemačka dovela do savršenstva i stavila ga u zakon još prije 15 godina. Ako ne propustite auto iz lijeve trake koji se ubacuje po tom sistemu, u Njemačkoj plaćate kaznu. Kod nas ste pravednik.

- Ovo što radi vozač Smarta je zabranjeno i nedopustivo. Pa nije on ovlaštena osoba, on ne smije regulirati promet, ne smije pravdu uzimati u svoje ruke, određivati drugima tko će gdje ići, kako i kada. Kontrolom prometa bavi se prometna policija - govori Husinec.

Vozač Smarta očito nikad nije čuo za sistem koji povećava protočnost prometa, tvrde Nijemci, i za 20 posto.

- Automobili trebaju voziti po obje trake i svaki s desne trake treba propustiti po jednog s lijeve. To je prometna kultura i lijepo ponašanje u prometu, no događa se da svi napune desnu traku zato što namjerno ne žele pustiti one iz lijeve, zbog čega se stvaraju čepovi - rekao nam je Goran Husinec.

Pokazali smo mu anketu na 24sata u kojoj preko 40 posto njih opravdava vozača Smarta.

'Netko iza njega može zapamtiti registraciju i prebiti ga'

- Zabrinjavajuće je da ljudi preuzimaju pravdu u svoje ruke. Rade to jer su nekulturni ili u njima vlada opće nezadovoljstvo svime. Zapravo se čudim tim ljudima jer vozač iza njega može zapisati registraciju, pa mu za par mjeseci doći na vrata, prebiti ga, zapaliti auto, sami zaključite što se sve može dogoditi. Ne smije nitko u prometu tjerati svoj inat i preuzimati pravdu u svoje ruke i provocirati druge sudionike - zaključuje vještak Husinec.