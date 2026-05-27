BIZARAN OGLAS Traže se ljudi za masturbaciju. Plaća? 1700 eura

Jedna tvrtka koja se bavi razvojem umjetne inteligencije traži deset ljudi za prilično neobičan posao "konzultanta za masturbaciju". Njihov je zadatak testirati novu funkciju osmišljenu da vodi korisnike kroz seansu samoužitka, a za svoj trud bit će plaćeni pozamašnom svotom. Iako ovo vjerojatno nije posao koji biste istaknuli u životopisu, mjesečna plaća od 2000 dolara (oko 1700 eura) za masturbaciju prilično je unosna. Tvrtka Joi AI želi testirati svoju značajku "Dnevno vođena masturbacija" i za to im je potrebna pomoć deset osoba kojima korištenje vlastitih ruku za postizanje zadovoljstva nije stran pojam, prenosi LAD Bible.

Oglas, koji je brzo postao viralan, autentičan je i dio je plana tvrtke za četverotjednu studiju. Prema pisanju LADbiblea, posao će trajati četiri tjedna, a prijaviti se mogu sve punoljetne osobe iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

Osim očitog zadatka, deset novih zaposlenika dokumentirat će kako korištenje nove značajke utječe na njihovu razinu stresa, kvalitetu sna, raspoloženje i samopouzdanje. Nakon svake sesije morat će ispunjavati upitnike i pružati povratne informacije timu Joi AI. Neka od pitanja na koja će morati odgovoriti uključuju procjenu je li glas generiran umjetnom inteligencijom odgovarao njihovom raspoloženju i jesu li ih tehnički problemi, poput kašnjenja zvuka, omeli u postizanju vrhunca.

Tko su idealni kandidati?

Tvrtka navodi da traži ljude koji su "artikulirani, pronicljivi i koje je nemoguće postidjeti", kao i one koji su u stanju opisati što osjećaju "bolje nego što somelijer opisuje vino". Julie Levin, šefica brenda i komunikacija u Joi AI, potvrdila je da je odaziv na oglas bio snažan, što ukazuje na veliki interes javnosti.

Značajka "Dnevno vođena masturbacija" tvrtke Joi AI trebala bi koristiti glas umjetne inteligencije usklađen s raspoloženjem kako bi vodila ljude kroz tehnološki najnaprednije iskustvo samoužitka koje su ikada imali. Čini se da je budućnost stigla, a s njom i pitanje jesmo li u potrazi za tehnološkim napretkom možda skrenuli na krivi put.

Joi AI je platforma koja tvrdi da korisnici mogu "zaboraviti na aplikacije za upoznavanje" i umjesto toga ući u "ai-vezu" s nekoliko linija koda. To znači da mogu stvarati AI likove, definirati njihovu osobnost i odlučiti kakav će odnos imati s njima.

Inspiracija za ime tvrtke možda dolazi od lika Joi iz filma "Blade Runner 2049", gdje Ana de Armas glumi holografsku AI djevojku policajca K (Ryan Gosling). Kroz cijeli film on se pita sviđa li mu se ona doista ili je samo programirana da ga voli, što otvara dublja pitanja o prirodi odnosa s umjetnom inteligencijom.

Rastuće tržište

Ovaj potez tvrtke Joi AI dolazi u vrijeme ekspanzije tržišta AI partnera. Globalno tržište AI pratitelja procijenjeno je na 2,1 milijardu dolara u 2023. godini, a predviđa se da će do 2030. dosegnuti 15,4 milijarde. Jedan od glavnih pokretača ovog trenda je rastuća usamljenost, osobito među mlađom populacijom. Podaci pokazuju da se gotovo jedan od četiri mlada muškarca u SAD-u svakodnevno osjeća usamljeno, što sugerira da su ovakve aplikacije simptom, a ne uzrok problema.

Oglas tvrtke Joi AI također se uklapa u širi trend destigmatizacije masturbacije i seksualnog zdravlja. Ovo nije prvi put da se pojavljuju neobični poslovi u ovoj sferi. Godine 2017. jedan je britanski seks-shop tražio osobu za testiranje seksualnih igračaka. Neke tvrtke otišle su i korak dalje. Švedski proizvođač seksualnih igračaka LELO je 2019. svojim zaposlenicima u Velikoj Britaniji ponudio dodatne dane godišnjeg odmora posvećene masturbaciji, dok je španjolska tvrtka za zabavu za odrasle Erika Lust Films uvela 30-minutne pauze za masturbaciju tijekom radnog vremena.

*uz korištenje AI-ja