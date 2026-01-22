Bizaran zakon u SAD-u: Tjera vas da kupcima prije prodaje priznate ako je kuća 'ukleta'

Neobičan zakon u Sjedinjenim Američkim Državama prisiljava prodavače nekretnina da potencijalnim kupcima moraju otkriti bilo kakve susrete s duhovima ili neobjašnjivim pojavama. Ipak, čini se da "uklete" kuće u SAD-u mogu postići zastrašujuće visoku cijenu na tržištu, piše The Sun.

Desetljećima je većina američkih saveznih država zakonski štitila prodavače od obveze otkrivanja takozvanih "stigma" koje se vežu za nekretninu, što uključuje priče o duhovima ili druge paranormalne aktivnosti. Međutim, dvije države inzistiraju na tome da vlasnici imaju zakonsku dužnost upozoriti potencijalne kupce na takve jezive okolnosti.

U New Yorku i New Jerseyju prodavači kuća dužni su otkriti ako je njihova nekretnina "ukleta". Ipak, to priznanje ovisi o jednom važnom uvjetu: sablasne incidente moraju prijaviti samo ako ih kupac izravno pita o takvim stigmama, prema važećem zakonodavstvu.

Ovo pravilo utvrđeno je u zakonu poznatom kao "New York Stigmatized Property Law". Prema njemu, prodavači i agenti za nekretnine u toj državi nisu zakonski obvezni priznati da je nekretnina stigmatizirana zbog paranormalnih aktivnosti, osim ako ih se izravno ne upita. Međutim, kako navodi stranica za analizu nekretnina Ragette, "prodavači moraju odgovoriti istinito ako ih kupac ili agent kupca izravno pita" o sablasnim incidentima.

Postoje još samo dvije države koje u svojim zakonima o nekretninama spominju paranormalne aktivnosti: Massachusetts i Minnesota. Mnoge države imaju statute koji navode da se činjenice o imovini koje bi mogle uzrokovati "stigmu" ili "psihološki utjecaj" ne moraju otkrivati, izvijestila je tvrtka za nekretnine Zillow Group.

"Massachusetts i Minnesota namjerno spominju paranormalnu ili natprirodnu aktivnost kao 'psihološki pogođen' atribut koji nije potrebno otkriti", dodali su njihovi stručnjaci.

Lupanje i neobični zvukovi

U New Jerseyju, međutim, situacija je slična kao u New Yorku. Prodavač mora iskreno reći kupcu ako njegova nekretnina dolazi s fantomskim cimerima, ali samo ako ga se o tome pita. Jennifer Stauter Kornstedt, agentica za nekretnine iz Wisconsina, podijelila je svoje iskustvo.

​- Radila sam s prodavačem koji je tvrdio da mu je kuću opsjeda duh koji živi u podrumu. Kad sam stigla na dan otvorenih vrata, čula sam zvukove lupanja iz podruma. Otišla sam istražiti, ali nisam mogla pronaći izvor buke. Zatim je telefon zazvonio tri puta, a s druge strane čula se samo statika - ispričala je ona 2023. godine.

Kornstedt i prodavač tada su se složili otkriti jezivu prisutnost potencijalnim kupcima, iako to prema zakonu u Wisconsinu nisu morali učiniti. Srećom, to nije spriječilo kupca da na kraju kupi nekretninu.

Slučaj koji je kuću proglasio zakonski ukletom

Zakon u New Yorku omogućuje kupcima da bezbrižno kupe nekretninu, pod uvjetom da unaprijed postave prava pitanja, ističu stručnjaci iz odvjetničke tvrtke Napolitano Law. Kuće se mogu smatrati stigmatiziranima zbog niza stvari, uključujući "paranormalne aktivnosti, drugim riječima, izvještaje o 'duhovima' ili drugim neobjašnjivim čudnostima", navodi tvrtka. Neki od incidenata na koje bi prodavači trebali upozoriti kupce ako ih se pita uključuju čudne ili nepoznate zvukove, abnormalne sjene, viđenje duhova, osjećaj dodira nevidljivih entiteta ili osjećaj da ih netko promatra.

Zanimljivo je da kuća može biti i službeno proglašena zakonski ukletom. Mary-Claire Sarafianos, doktorandica engleskog jezika na Sveučilištu Missouri, istraživala je ovu temu i otkrila da je do danas samo jedna kuća u Sjedinjenim Državama dobila takav status. Njezino istraživanje, koje je 2024. objavila Kongresna knjižnica, usredotočilo se na sablasnu vilu s osamnaest soba u selu Nyack u New Yorku.

Među lokalnim stanovništvom kružile su brojne priče o njezinim spektralnim stanarima. Jedna je priča govorila o nevidljivoj sili koja je tresla krevete. Drugi su tvrdili da imanje na adresi La Veta Place 1 progoni poručnik mornarice iz Američke revolucije, koji je navodno viđen u podrumu.

Vrhovni sud države na kraju je presudio da je kuća zakonski ukleta, a sve zbog slučaja "Stambovsky protiv Ackley", poznatog i kao "Presuda Istjerivača duhova". Vlasnica Ackley javno je govorila o duhovima, opisujući ih kao prijateljske, no kupac Jeffrey Stambovsky nije znao za te priče. Kad je pokušao odustati od kupnje, pravna bitka završila je na sudu, koji je presudio u njegovu korist.

"Ova presuda postavlja složena pitanja i za prodavače i za kupce nekretnina o reputaciji i povijesti imovine", primijetila je Sarafianos.

Iako ne vjeruju svi u duhove, kuće su često "opsjednute" zločinima, tragedijama i nesrećama koje su se dogodile unutar njihovih zidova. Kako je izvijestio The U.S. Sun, uklete kuće u SAD-u i njihova sablasna reputacija često im čak i podižu cijenu.