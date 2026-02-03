FOTO Milijuni uzdišu za Karom: 'Gledate li je duže od minute u plave oči, hipnotizirat će vas'

Anastasia Karanikolaou (28), poznata kao Stassiebaby, već je godinama u sjeni slavnih Kardashianica, ali iza glamuroznih objava na Instagramu krije se priča prijateljstvu koje je postalo poslovno carstvo...
Kad se spomene ime Anastasia Karanikolaou, koju iz milja zovu Kara, većina će možda zastati na sekundu. Ali spomenete li Stassiebaby, internet odmah zna - riječ je o jednoj od najutjecajnijih influencerica generacije Z, a istovremeno i dugogodišnjoj najboljoj prijateljici Kylie Jenner.
Ona je, kako pišu američki mediji, simbol novog doba poduzetničkog influencinga, djevojka iz Los Angelesa grčkog porijekla koja je, unatoč teškom djetinjstvu, postala milijunašica.
Stassie je rođena 9. lipnja 1997. godine u Kaliforniji. Njezin otac je grčkog porijekla, a majka je, kako je kasnije priznala, dugi niz godina imala problema s ovisnostima. Anastasia i njezina sestra Alexia rano su naučile što znači boriti se za stabilnost, kako emocionalnu, tako i financijsku.
Upoznala je Kylie Jenner još kao djevojčica, s jedanaest godina, a njihovo prijateljstvo traje već više od desetljeća. Zajedno su odrasle pod reflektorima reality showa, ali i društvenih mreža koje su, u njezinu slučaju, od hobija postale unosan posao.
Danas Stassie na Instagramu prati više od 10 milijuna ljudi, a njezini su honorari po objavi procijenjeni između 12 i 15 tisuća dolara. Tu su i milijuni na TikToku i YouTubeu, gdje dijeli detalje iz svog života, beauty rutine i putovanja.
Nastupala je u kampanjama brendova poput Good American, PrettyLittleThing, Kylie Cosmetics i Alexander Wang, a njezin neto prihod procjenjuje se na oko 5 milijuna dolara.
Zanimljivo, unatoč tome što je odrasla u okruženju slavnih i glamura, Anastasia je više puta istaknula kako je u svijet influencinga ušla s tek 300 dolara na računu. Danas je suosnivačica i voditeljica podcasta Better Half, koji vodi s menadžericom Alexis Fisher, a bavi se temama prijateljstva, poslovanja i stvarnog života iza kulisa društvenih mreža.
Za razliku od mnogih slavnih influencerica, Stassie otvoreno govori o estetskim zahvatima. Priznala je da je imala grudi povećane pa smanjene, da je koristila fillere za usne koje je kasnije uklonila, te da je imala Lasik operaciju vida.
"Odluka da smanjim grudi bila je jedna od najvažnijih i najosvježavajućih odluka u mom životu. Dugo sam se borila s osjećajem da moj izgled mora odgovarati nečijim očekivanjima, a kad sam odlučila napraviti promjenu, osjećala sam kao da sam napokon preuzela kontrolu. Smanjenje grudi nije samo fizička promjena; bio je to trenutak u kojem sam se oslobodila od tereta koji je dolazio s njihovim izgledom. Sada se osjećam puno lakše, i fizički i emocionalno", dodala je.
Na tijelu ima nekoliko tetovaža, uključujući ime "Stormi" - kćeri svoje najbolje prijateljice Kylie.
Kao i svi koji su povezani s Kardashian-Jenner svijetom, i Anastasia je prošla kroz brojne glasine i šuškanja o ljubavnim vezama. Bila je u vezi s glazbenikom Sammyjem Wilkinsonom, potom s glumcem Noahom Centineom, a posljednji put se povezivala s TikTokerom Jadenom Hosslerom, s kojim je prekinula 2024.
"Nikad nisam zamišljala da ću se jednog dana baviti influenciranjem, ali kad sam počela, osjećala sam se kao da sam pronašla svoj poziv. Nije to samo o slikanju i objavljivanju fotki – riječ je o tome kako koristiti svoju platformu da inspiriraš i povežeš ljude", izjavila je.
"Iako je društvo često sklono osuđivati, smatram da je najvažnije da budemo iskreni prema sebi. Moj put kroz estetske zahvate nije bio samo fizički, već i emocionalni. Iako sam prolazila kroz razne promjene, na kraju sam shvatila da se najviše cijenim onakva kakva jesam, sa svim svojim odlukama, bez obzira na to što drugi misle. Nikada nisam željela da me vanjski izgled definira, ali istovremeno smatram da se osjećati dobro u vlastitoj koži nije nešto zbog čega trebaš biti ispod mikroskopa", rekla je.
Kara ima i vojsku obožavatelja. "Gledate li je duže od minute u plave oči - hipnotizirat će vas...", napisao joj je jedan fan.
