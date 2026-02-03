Obavijesti

OBOGATILA SE

FOTO Milijuni uzdišu za Karom: 'Gledate li je duže od minute u plave oči, hipnotizirat će vas'

Anastasia Karanikolaou (28), poznata kao Stassiebaby, već je godinama u sjeni slavnih Kardashianica, ali iza glamuroznih objava na Instagramu krije se priča prijateljstvu koje je postalo poslovno carstvo...
Kad se spomene ime Anastasia Karanikolaou, koju iz milja zovu Kara, većina će možda zastati na sekundu. Ali spomenete li Stassiebaby, internet odmah zna - riječ je o jednoj od najutjecajnijih influencerica generacije Z, a istovremeno i dugogodišnjoj najboljoj prijateljici Kylie Jenner. | Foto: Instagram
1/17
