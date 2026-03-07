BIZARNO Miss BumBum mužu darovala lančić u kojem je kap njene menstruacije. I to nije sve

Bivša Miss BumBum Andressa Urach otkrila je kako je svom novom suprugu poklonila ogrlicu koja sadrži kap njezine menstrualne krvi. Kako je objasnila, to je bio simbol njihovog novog početka, nakon što se podvrgnula operaciji kako bi "ponovno postala djevica" uoči vjenčanja...
Andressa Urach (38) uručila je ovaj nekonvencionalan dar glazbenom poduzetniku Flaviju Giglioliju (26) nakon njihove privatne ceremonije vjenčanja prošlog mjeseca. Andressa, koja živi u Sao Paulu u Brazilu, pojasnila je da je izradila ogrlicu kao "simbol plodnosti, obnove i odanosti" kako bi obilježila početak njihovog zajedničkog života, piše Daily Star.
| Foto: Instagram
Andressa Urach (38) uručila je ovaj nekonvencionalan dar glazbenom poduzetniku Flaviju Giglioliju (26) nakon njihove privatne ceremonije vjenčanja prošlog mjeseca. Andressa, koja živi u Sao Paulu u Brazilu, pojasnila je da je izradila ogrlicu kao "simbol plodnosti, obnove i odanosti" kako bi obilježila početak njihovog zajedničkog života, piše Daily Star. |
Foto: Instagram
Andressa Urach (38) uručila je ovaj nekonvencionalan dar glazbenom poduzetniku Flaviju Giglioliju (26) nakon njihove privatne ceremonije vjenčanja prošlog mjeseca. Andressa, koja živi u Sao Paulu u Brazilu, pojasnila je da je izradila ogrlicu kao "simbol plodnosti, obnove i odanosti" kako bi obilježila početak njihovog zajedničkog života, piše Daily Star.
| Foto: Instagram
Ideja joj je, kako kaže, sinula dok je planirala vjenčanje, želeći suprugu ponuditi nešto od osobnog značaja, umjesto tradicionalnog poklona.
| Foto: Vanessa Carvalho
Andressa je istraživala metode kako bi sigurno pohranila kap krvi i pretvorila je u trajan komad nakita. Prema njezinim riječima, ogrlicu je Flaviju predala privatno, nakon same ceremonije vjenčanja, o čemu je izvijestio i Daily Star.
| Foto: Vanessa Carvalho
- Htjela sam pokloniti nešto što ima stvarno značenje. Menstrualna krv predstavlja ciklus, obnovu i mogućnost stvaranja života. Za mene je imalo smisla to pretvoriti u simbol našeg početka - izjavila je.
| Foto: Instagram
Otkrila je da je njezin suprug isprva bio zatečen poklonom, sve dok mu nije pojasnila njegovu simboliku.
| Foto: Instagram
- U početku je bio zatečen jer to nije tradicionalan dar. Nakon što sam objasnila što predstavlja, razumio je. Za nas je to postao simbol plodnosti i odanosti - rekla je Andressa.
| Foto: Instagram
Influencerica je otkrila da brak označava novo poglavlje u njezinom životu nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora te da su početni tjedni bračne sreće bili mirni dok se par prilagođavao zajedničkom životu.
| Foto: Instagram
- Htjela sam obilježiti ovaj početak nečim jedinstvenim, nečim što je predstavljalo našu odluku - objasnila je.
| Foto: Instagram
Andressa je napomenula da ogrlica sada služi kao podsjetnik na početak njihove zajednice i zavjet koji su razmijenili. Prije vjenčanja je otkrila da se podvrgnula privatnom tretmanu koji je opisala kao način da "ponovno postane djevica", što je za nju bio simboličan novi početak prije ulaska u bračni život.
| Foto: Instagram
Naglasila je da je ta odluka bila duboko osobna i osmišljena da obilježi početak nove faze u njezinu životu.
| Foto: Instagram
Andressa je svoju karijeru započela kao model, a proslavila se 2012. godine, kada je sudjelovala u popularnom reality showu "A Fazenda" koji se emitirao u Brazilu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram