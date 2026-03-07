Obavijesti

BIZARNO Miss BumBum mužu darovala lančić u kojem je kap njene menstruacije. I to nije sve

Bivša Miss BumBum Andressa Urach otkrila je kako je svom novom suprugu poklonila ogrlicu koja sadrži kap njezine menstrualne krvi. Kako je objasnila, to je bio simbol njihovog novog početka, nakon što se podvrgnula operaciji kako bi "ponovno postala djevica" uoči vjenčanja...
Andressa Urach (38) uručila je ovaj nekonvencionalan dar glazbenom poduzetniku Flaviju Giglioliju (26) nakon njihove privatne ceremonije vjenčanja prošlog mjeseca. Andressa, koja živi u Sao Paulu u Brazilu, pojasnila je da je izradila ogrlicu kao "simbol plodnosti, obnove i odanosti" kako bi obilježila početak njihovog zajedničkog života, piše Daily Star. | Foto: Instagram
