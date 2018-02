Blokirali su cijelu luku: Ženku valabija spasila posada trajekta

Ženku valabija zarobljenu u vodama sydneyske luke spasila je posada trajekta koji je onuda plovio. Svi ostali trajekti i brodovi koji su u tom trenu plovili prometnim zaljevom zaustavljeni su dok posada Manly Fast Ferryja nije obavila posao.

Tobolčarka je zapažena u četvrtak rano ujutro kako se jedva održava na površini mora oko 50 metara od pristaništa Manly. Promatrač je mobitelom snimio dramatično spašavanje uplašene životinje koju su spasioci užetom obujmili oko trbuha i odvukli je, malo pomalo, prema pristaništu, gdje su je izvukli van.

.@manlyfastferry saving our wildlife - one wallaby at a time. #lifeisbetterinmanly pic.twitter.com/3wq7UyDGYf