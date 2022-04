Bolest koja tjera do ludila: Ljudi koji imaju taj sindrom misle da su mrtvi, tvrde da su u paklu...

Simptomi su se kod pacijenta pojavili nakon prometne nesreće na motociklu. Kad se probudio nakon operacija, govorio je da je mrtav. Njegova majka ga je odvela u Južnu Afriku na tretman, ali on je bio siguran da se nalazi u paklu. Mislio je da je preminuo od posljedice sepse i da je vječno proklet...

Dječak od 14 godina, koji boluje od jakih napada epilepsije, roditeljima je rekao da je mrtav. Nekoliko puta godišnje, najčešće dva do tri puta, padao bi u faze koje bi potrajale i do tri mjeseca u kojima je govorio da je on mrtav i da je sve oko njega mrtvo. Upozoravao je sve oko njega da nam slijedi propast i smrt...

Prvi slučaj zabilježen je kod jednog odraslog Škota 1996. godine, dok je drugi zabilježen kod anonimnog dječaka 2006. godine. Kod oba pacijenta postavljena je ista dijagnoza - boluju od sindroma Cotard.

Ova rijetka bolest, poznata i kao 'sindrom hodajućih mrtvaca' prvi put je zabilježena od liječnika Julesa Cotarda 1880. godine koji je pisao o 'Dami X'. Ova nesretna gospođa bila je sigurna da je mrtva, odbijala je svaku vrstu pomoći, a na kraju je umrla od neuhranjenosti.

Iako je na početku bilo skepse oko njegove dijagnoze i ove 'nove' bolesti, s desetljećima napretka znanost i medicina danas je mogu prepoznati, čak i liječiti. Bolest se najčešće javlja kod ljudi koji pate od psihoza i shizofrenije, a zabilježeni su i slučajevi kod pojedinaca s dijagnozom tumora na mozgu.

Umirovljeni učitelj (65), bez povijesti psihičkih bolesti u obitelji, primljen je u našu bolnicu na tretman. Rečeno nam je kako je nekoliko puta pokušao počiniti samoubojstvo, a on nam je pojasnio kako je to napravio kako bi spriječio širenje užasne bolesti koju ima po ostatku mjesta. Tvrdio je da je mrtav, da mu mozak ne funkcionira i da sve oko njega propada. Nakon postavljenje dijagnoze i tretmana, muškarac je u roku sedam tjedana bio zdrav.

Stoji u jednom od rijetkih izvještaja o ovoj rijetkoj bolesti.

Objavljeno je i istraživanje na uzorku od 100 pojedinaca koji su oboljeli od ovog malo poznatog mentalnog poremećaja. U njemu je zaključeno kako bolest jednako pogađa žene i muškarce, ali kako više 'napada' stariju populaciju. Kod 89 posto pacijenata otkrivena je depresija, njih 86 posto vjerovalo je kako je njihovo tijelo mrtvo, njih 59 posto uz to je vjerovalo kako ništa oko njih ne postoji...

Prije nekoliko godina jedna je djevojka za britanske medije prepričala kako je sve počelo kod nje...

- Roditelji su mi se rastali i nisam to najbolje podnosila. Jednog dana sjedila sam na satu u školi i osjećala sam se mrtvo. Kao da sam preminula. Nisam mogla izbaciti to iz glave. Poslali su me kod dežurne sestre, ali pregledom nije utvrđeno ništa - započinje svoju priču Amerikanka, nazvana samo gospodična Smith. Odmah nastavlja:

- Na putu do kuće htjela sam otići na neko groblje kako bi bila oko drugih mrtvih stvari. Na kraju sam odustala i otišla sam u krevet. Nadala sam se kako ću to prespavati. I upalilo je. Probudila sam se bez tog osjećaja. Ali on se vratio. I to nakon samo nekoliko dana. Bila sam u shopping centru kad me obuzeo taj užasni osjećaj. Izjurila sam i bježala. Bila sam sigurna kako sam luda. - nastavlja gospodična Smith, koja je opet sve pokušala 'prespavati', ali ovaj put nije upalilo.

- Uskoro sam prestala ići u školu i družiti se s ljudima. Spavala bi cijeli dan, a noću bi gledala horore. Maštala sam o tome kako sjedim na groblju. Kako sam se stalno osjećala kao da sam mrtva, onda me nije bilo briga za druge stvari - priča ova mlada dama.

Roditelji su je poslali na psihijatrijsko liječenje, a doktorima nije trebalo dugo da je dijagnosticiraju. Ima Cotard sindrom. Započela je s tretmanom i nakon nekoliko mjeseci počela se osjećati bolje, javio je Daily Mail.