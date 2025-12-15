Bordel u SAD-u postao hit među parovima. Depozit je 5500 €: 'Evo što sve nudimo te 2 večeri'

"Gledamo kako parovi postaju otvoreniji, znatiželjniji i komunikativniji u vezi sa svojim željama. Oni žele zajednička iskustva s našim damama. Ta druženja su iznimna, transparentna i utemeljena na povjerenju", poručuje Dena, madame koja radi u legalnom bordelu "Sheri's Ranch" u Nevadi...

Kako priča madame Dena, sve je više upita parova za dolazak u njihov bordel. "Oko 20 posto upita koje imamo dolazi od parova, a broj raste iz godine u godinu", poručuje madame...

Bordel nudi i poseban paket za parove. Za oko 5500 eura dobijete dva noćenja u hotelu Sheri's Ranch, bocu šampanjca, besplatan prijevoz do Las Vegasa, romantičnu večeru za dvoje uz bocu vina, 'orijentaciju' s madame pri odabiru dame...

Ali 5500 eura nije konačna cijena, to je samo depozit, madame i djevojke su, kažu posjetitelji, tvrde pregovaračice...

- Možete i dobiti 'seks-trening' s vašom odabranom damom kako bi vi i vaš partner mogli isprobati nove stvari kad se vratite kući - poručuju iz bordela, piše NY Post.

Tijekom blagdana su, pišu američki mediji, često popunjeni. Iz bordela poručuju posjetiteljima kako im treba oko 1500 dolara za večer zabave, naglašavaju kako radnice same vode pregovore i određuju cijene...