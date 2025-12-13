7 znakova da ste loši u krevetu i kako popraviti svoju izvedbu

Annabelle Knight otkriva sedam znakova koji otkrivaju da možda niste najbolji u krevetu i daje praktične savjete kako podići vašu seksualnu igru za 2026. godinu
1. Predigru tretirate kao zagrijavanje, a ne glavni događaj.
Ako žurite s uvodom, preskačete zafrkanciju i idete direktno do cilja, propuštate dio koji gradi seksualnu povezanost i zapravo ljude dovodi u raspoloženje.
2. Svaki put radite isto.
Što je rekao Albert Einstein? “Ludost je raditi istu stvar iznova i očekivati drugačije rezultate.” Ako vaš partner može postaviti sat prema vašoj rutini, to nije prepoznatljiv potez, to je dosadno.
3. Ne slušate… ni doslovno ni fizički.
Kada netko daje nagovještaje, usmjerava vašu ruku ili mijenja ritam, a vi to ignorirate, šaljete poruku da ste u spavaćoj sobi tu samo za sebe.
4. Fokusirani ste samo na vlastito zadovoljstvo kao da je solo misija.
Seks bi trebao biti duet, ples u kojem se uloge davanja i primanja mijenjaju tako da oba partnera dobiju i uživaju jednako u zadovoljstvu. Ako ga tretirate kao solo izvedbu, partner to osjeti.
5. Isključili ste se.
Razmišljate o pranju rublja, drami u grupnom chatu ili što za večeru? Ako vam mozak odustane, partner to odmah osjeti. Ako ste mentalno odsutni, fizički ste također odsutni.
6. Pretvarate se za Oscara.
Pokušaj da izgledate seksi ili da impresionirate obično daje suprotan efekt. Autentičnost uvijek pobjeđuje akrobacije i predstavu.
7. Zaboravljate da seks počinje daleko prije spavaće sobe.
Ako ste udaljeni ili nezainteresirani za nježnost tijekom dana, partner se neće čarobno osjećati bliskim noću. Pokušaj forsiranja kada ste emocionalno odvojeni šteti i seksualnom i emocionalnom zdravlju.
U nastavku pogledajte savjete kako podići svoje vještine.
1. Izbjegavajte rutinu. Mijenjajte stvari i isprobavajte nove ideje kako bi seks bio uzbudljiv.
2. Fokus na obostrano zadovoljstvo. Dijelite uloge i užitak ravnomjerno.
3. Ne žurite s predigrom. Posvetite joj pažnju, igrajte se zafrkancijom i polagano gradite napetost.
4. Budite mentalno prisutni. Isključite distrakcije i stvarno se povežite u trenutku.
5. Budite autentični. Prestanak pretvaranja i forsiranja izgleda ili performansa daje prirodniji i privlačniji rezultat.
