Obavijesti

Galerija

Komentari 0
'VRUĆI' SAVJETI

7 znakova da ste loši u krevetu i kako popraviti svoju izvedbu

Annabelle Knight otkriva sedam znakova koji otkrivaju da možda niste najbolji u krevetu i daje praktične savjete kako podići vašu seksualnu igru za 2026. godinu
Hands tied with red gift ribbon bow, bondage
1. Predigru tretirate kao zagrijavanje, a ne glavni događaj. Ako žurite s uvodom, preskačete zafrkanciju i idete direktno do cilja, propuštate dio koji gradi seksualnu povezanost i zapravo ljude dovodi u raspoloženje. | Foto: 123RF
1/14
1. Predigru tretirate kao zagrijavanje, a ne glavni događaj. Ako žurite s uvodom, preskačete zafrkanciju i idete direktno do cilja, propuštate dio koji gradi seksualnu povezanost i zapravo ljude dovodi u raspoloženje. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025