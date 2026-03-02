Brojni influenceri 'zarobljeni' u Dubaiju, među njima i Petra Ecclestone: Skrivali se i u kadi

Zračna luka u Dubaiju, inače užurbano središte glamuroznih putnika, utihnula je i ostavila brojne influencere zarobljene u gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dubai je popularna destinacija za odmor za one sklone luksuznom životu i ne čudi što privlači tolike zvijezde društvenih mreža, očarane upečatljivom gradskom vizurom i nizom raskošnih hotela. Međutim, mnogi su se zadnjih dana probudili u gradu koji se sada čini kao potpuno drugačije mjesto, prenosi The Mirror.

Nakon šokantnog napada na Međunarodnu zračnu luku u Dubaiju, čije su dvorane bile ispunjene dimom, uslijedio je i požar u luksuznom hotelu Fairmont. Požari su zabilježeni i kod poznate gradske znamenitosti Burj Al Arab te u luci Jebel Ali, a oni koji se nalaze na tom području pozvani su da potraže sklonište. Mirror donosi priče nekih od poznatih influencera čiji se san u Dubaiju u samo nekoliko sati pretvorio u noćnu moru.

Vicky Pattison: 'Pokušavamo ostati smireni'

Bivša zvijezda showa "Strictly Come Dancing" Vicky Pattison uživala je na odmoru sa suprugom Ercanom Ramadanom, no par je ostao zarobljen poput mnogih drugih turista dok napetosti eskaliraju. Pobjednica showa "I'm A Celeb" prvotno je trebala otputovati iz Dubaija za Australiju, a zatim za Novi Zeland, prije nego što je njezin let otkazan.

"Dobivamo puno poruka od ljudi koji pitaju jesmo li dobro, što i jesmo. Trenutno smo u našem hotelu i uvjerili su nas da smo na sigurnom", napisala je na Instagramu. "Svjesni smo da je situacija koja se odvija zastrašujuća i također smo svjesni da na društvenim mrežama kruži mnogo videozapisa koji su razumljivo zabrinjavajući. Ne znam što bih drugo rekla, osim da se trudimo ostati smireni, ne širiti nepotvrđene priče i mislimo na sve koji se trenutno osjećaju nemirno i nesigurno."

Samo dan prije ove trijezne objave, Vicky i Ercan uživali su u doručku u "najvišem vanjskom infinity bazenu na svijetu" u Zeta Seventy Seven u Dubai's Address Beach Resortu.

Laura Anderson tješi pratitelje

Zvijezda "Love Islanda" Laura Anderson potvrdila je da su ona i kći Bonnie na sigurnom u objavi na društvenim mrežama, poručivši pratiteljima: "Užasna situacija, Bonnie i ja smo dobro", nakon čega je slijedio emoji bijelog srca. Također je podijelila dirljivu objavu sa stranice @mywildtribe o dodatnim strahovima s kojima se roditelji suočavaju u ovakvim ozbiljnim situacijama.

Laura (36) je također podijelila nekoliko korisnih savjeta za druge zarobljene u UAE, uključujući informacije o besplatnim apartmanima za one koji su ostali bez smještaja i, što je potresno, savjete o važnosti traženja skloništa ne samo tijekom eksplozije, već i u razdoblju nakon nje. Samo nekoliko sati prije nego što su počela stizati zabrinjavajuća izvješća, podijelila je preslatku fotografiju sebe i Bonnie u zračnoj luci u Glasgowu, neposredno prije polijetanja.

Petra Ecclestone: 'Ovo je bila najgora noć u mom životu'

Nasljednica Formule jedan, Petra Ecclestone, nedavno se s mužem Samom Palmerom i njihovom djecom preselila iz Los Angelesa u Dubai. Samo dan prije napada slavila je trinaesti rođendan kćeri Lavinije na suncu za kojim su čeznuli. A onda se sve promijenilo.

​- Bila je to jedna od najstrašnijih, zapravo najgorih noći u mom životu. Čini mi se da smo mi i obitelj nedavno prošli kroz mnogo toga iz osobnih razloga. Došli smo u Dubai da se osjećamo sigurno, i konačno smo se osjećali kao da se smirujemo, a sada se ovo dogodilo. Tako da je to bio stvarno šokantan preokret događaja. Ali hvala Bogu da smo sigurni. Bila je to, da, ne baš sjajna noć. Nadam se da su svi na sigurnom i da ćemo svi ovo prebroditi - podijelila je svoje osjećaje.

Petra je također govorila o poteškoćama u pokušaju da objasni složenu situaciju svojoj maloj djeci, Laviniji, Jamesu, Andrewu i Minnie, priznajući da nema sve odgovore. Prošlog ljeta, u intervjuu za The Times, Petra je govorila o tome kako se osjećala sigurno u Dubaiju. U izjavi koja sada, u svjetlu ovog traumatičnog događaja, zvuči potresno, Petra je rekla: "Dubai je jedno od mojih omiljenih mjesta za putovanje s djecom. Osjećam se sigurnije u Dubaiju nego u LA-u ili Londonu." Petra i Sam živjeli su u vili u LA-u vrijednoj 36,5 milijuna eura, zadržavši svoju vilu u Chelseaju od 200 milijuna eura, ali su svoj prelazak u Dubai smatrali "novom erom".

Luisa Zissman pekla kruh s djecom

Slično Petri, i Luisa Zissman, drugoplasirana u showu "The Apprentice" 2013. godine, odlučila se preseliti u Dubai nakon što se umorila od vremena u Velikoj Britaniji i zabrinutosti zbog kriminala. Ostavila je višemilijunsku kuću u Hertfordshireu i s dvoje od svoje troje djece i konjima pridružila se suprugu Andrewu u novom životu na Bliskom istoku.

U objavi na Instagramu napisala je: "Puno poruka u vezi Dubaija. Čujemo mnogo eksplozija. Ostanite na sigurnom, ekipo iz UAE." Kasnije je otkrila kako zaokuplja svoju djecu tijekom ovog teškog vremena – staromodnim pečenjem kruha kod kuće. "Domaće pečena peciva. Zabavljamo djecu i držimo ih unutra. Postali smo nemirni i krenuli smo ih odvesti u park, i doslovno dok smo izlazili iz kuće čuli smo dvije ogromne eksplozije koje su potresle kuću, povukli smo se i zatim čuli još dvije. Sada je vrijeme za film u podrumu. Tako nadrealno i zastrašujuće."

Sam Gowland snimio rakete iznad svoje vile

Prije samo tjedan dana, bivša zvijezda "Geordie Shorea" Sam Gowland podijelio je s pratiteljima na Instagramu fotografije svoje potpuno nove kuće u Dubaiju, otkrivši: "Nakon četiri mjeseca stresa i dubokih džepova, s ponosom objavljujem da je moj najnoviji dom/vila u Dubaiju gotov." Prije samo dva dana, Sam (30) je objavio da će višemilijunsku renovaciju staviti na tržište za 10 milijuna AED (oko 2,3 milijuna eura).

Nažalost, bivši natjecatelj "Love Islanda" sada je progovorio o gradu iz potpuno drugog razloga. Dijeleći zapanjujuće snimke raketa koje su letjele nebom dok je bio na plaži, rekao je:

​- Vau... Ne, morat ćemo ići. To su već dvije ili tri - uključujući natpis: "Točno iznad nas na Palmi u Dubaiju danas, prokleto zastrašujuće, kažem vam, nikad prije nisam čuo takav zvuk."

U kasnijim snimkama, Sam je djelovao panično dok je uzvikivao:

​- Koji je to vrag? Imam na snimci. Jebote - prije nego što je dodao: "Raketa iznad moje kuće, WTF, ovo je ludo."

Hofit Golan skrivala se u kadi

Izraelska celebrity Hofit Golan također je podijelila snimke s balkona svog hotela na kojima se vide rakete i eksplozije, a u Dubai je stigla samo nekoliko sati ranije. Objavila je na Instagramu: "Nakon što sam obaviještena o situaciji nakon letova dok se nebo iznad nas zatvaralo, došla sam kući i vidjela Palmu kako se puni dimom! S mog balkona vidim rakete i eksplozije!"

Četrdesetogodišnjakinja je otkrila da se sklonila u svoju kadu nakon što je svjedočila "nadrealnom" trenutku.

​- Čula sam glasne eksplozije i pomislila: 'Ne mogu vjerovati, u najsigurnijem sam gradu na svijetu i ne mogu vjerovati da se ovo događa'. Naravno, uplašena sam. To je prirodna reakcija. UAE bi trebao biti jedno od najsigurnijih mjesta. Vidite eksplozije ispred svog balkona. Obično vidite vatromet, ali ovo je drugačija vrsta osvjetljenja neba - rekla je.

