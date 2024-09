Bucmasta beba pingvin svjetska je zvijezda, prate ga milijarde! Ima 22 kg, jede na dan 32 ribe

Bucmasti pingvin Pesto iz Australije privukao je veliku pažnju na internetu. Težak je 22.5 kilograma, a njegovi roditelji zajedno teže toliko. Inače, najteži pingvin u zatočeništvu u ovom akvariju imao je 18 kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kad su njegovi čuvari shvatili da im se devet mjeseci star pingvin, koji jede između 25 i 32 ribe dnevno, pretvorio u bucka, zabrinuli su se. O tome su iz Sea Life akvarija u australskom Melbourneu obavijestili javnost i Pesto je ubrzo postao svjetska zvijezda.

Foto: Kit Photography

Jacinta Early, edukatorica u tom akvariju, rekla je kako nije uobičajeno da su pingvini tako veliki i teški, no očekuju da će izgubiti dio svoje kilaže u idućim tjednima, kako bude dobivao 'odraslo' perje. No, teško je prognozirati koliki će to gubitak biti, pa nagađa da će u odrasloj dobi biti jednak kao i njihov najteži pingvin, dakle, 18 kilograma.

Njegova kilaža dolazi od zdravog apetita i dobrih gena, smatra Early. Naime, njegov otac Blake je najveći (i najstariji) pingvin u akvariju.

- On je samo velika beba. Da, jede puno, ali težina mu nije takva da bi se mogla smatrati nezdravom - rekla je Early za Guardian i dodala kako ga veterinari redovito pregledavaju i s njim je sve u najboljem redu.

Foto: Kit Photography

Zadnjih nekoliko mjeseci, Pesto je postao pravi hit na društvenim mrežama, a sve je otišlo toliko daleko da je jedna influencerica snimila video u kojem pokazuje kako se našminkati u stilu pingvina. Mnogi su u akvarij došli samo zbog njega, a među posjetiteljima je odjednom počeo vladati iznimno veliki interes za ove ptice. Brojke su nevjerojatne: na društvenim mrežama i web stranici Sea Lifea, Pesta je vidjelo oko 4.3 milijarde ljudi.