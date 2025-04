VIDEO Zaustavili blizanke na ulici. Intervju 'osvojio' internet: Ovu snimku morate pogledati...

"Ovo je nešto najbolje što sam vidio u povijesti televizije", "Ja i moja blizanka ovo ne bi uspjele da treniramo mjesecima", "Ove dame zaslužuju vlastitu TV emisiju", "Ne znam kad sam se zadnji put ovako nasmijao", "Ovo nije stvarno, ovo je skeč, zar ne?" nižu se komentari pod snimku koju je objavio australski 7news.

Ova TV postaja intervjuirala je 50-godišnje jednojajčane blizanke Bridgette i Paulu Powers oko prometne nesreće u koju je bilo uključeno ukradeno vozilo. I dame su na pitanja - odgovarale zajedno. Kao da imaju pripremljen scenarij... Potpuno sinkronizirano. Još su nosile identičnu odjeću...

Iako tema baš i nije zabavna, brojne gledatelje nasmijao je način na koji su Bridgette i Paula prepričavale kako je muškarac koji je bio krvav po licu zaprijetio njihovoj majci nakon što mu je ona ponudila pomoć nakon nesreće.

- Nismo to primijetile dok su nas intervjuirali. Ima i puno negativnih komentara na Facebooku. Neki ljudi tvrde da je to lažno. Ali kako možete izvježbati razgovor? Ne možete. To smo mi. Pokušale smo ne odgovarati zajedno, ali to je nemoguće - kažu blizanke za SBS.

U prošlosti su zbog načina na koji govore bile na britanskom ITV-u kod Piersa Morgana, sad su završile kod Jimmyja Kimmela.

- Nama to dolazi automatski. Način na koji govorimo. Ne znamo kako se to dogodi - poručuju blizanke i dodaju da ih negativni komentari više ne smetaju...

- Prije smo se brinule zbog toga, sad više ne. Samo se nasmijemo - poručuju sestre, koje su kazale i kako dijele jedan mobitel.

Blizanke kažu kako su pokušale ne govoriti u isto vrijeme, ali kako to onda jednostavno nisu one...