FOTO: BRITANSKA STARLETA Bujna Katie Price operirala je grudi 17 puta. Objavljene fotke s bazena. Pišu joj: Pa ti ne toneš!

Britanska starleta Katie Price (46), poznata i kao Jordan, privlači pažnju godinama. U medijima je od kasnih 90-ih, proslavila se kao model, a napisala je i autobiografiju 'This is me'.