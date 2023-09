PULA - šesti po redu festival 'Suspension above the Sea' okupio je stotinjak hrabrih posjetitelja. Oblik je to tzv. 'body-playa' u kojem osoba visi s kukicama koje su joj postavljene po tijelu. Dino Helvida, jedan od organizatora festivala, u tom je poslu već 12 godina i tvrdi: 'Boli nema! Kada se dignete i opustite, sva bol i neugoda nestaju'.