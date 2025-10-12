Društvenim mrežama se ponovno proširila rasprava o tekstu nabrajalice 'Okoš, bokoš'. 'Kažite da ovo nije istina, djetinjstvo je u pitanju', samo je jedan od šaljivih komentara na tu temu...
Cijeli život smo brojali krivo... Internet u šoku zbog otkrića o popularnoj dječjoj nabrajalici
Upravo sam saznala da poznata brojalica ‘Okoš bokoš, prdne kokoš’ ne znači to nego: Okoš bokoš prne (poleti) kokoš. U šoku sam, napisala je jedna djevojka na X-u. Njena objava se brzinom munje proširila društvenim mrežama. Brojni su se složili s njom...
- Uvijek se govorilo prdne, otkud sad ovo - šokiran je bio jedan komentator. Drugi je šaljivo napisao 'Kažite da ovo nije istina, djetinjstvo je u pitanju'.
Ipak, bilo je i onih koji kažu da se jasno sjećaju da su u djetinjstvu govorili 'prhne', i da to znači poleti.
- Prne je ispravno, a to znači prhne, ili odprhne - tvrdi jedan muškarac.
- Mislim da kokoš prhne, tako smo mi govorili - samo je jedan u nizu komentara.
A vi? Kako ste vi govorili?
