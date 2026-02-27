FOTO Ikona karnevala: Vibratori su mi kao muž. Na aerodromu traže da im objasnim što je to...

Karneval u Brazilu najveći je svjetski spektakl folklora, plesa i glazbe. Završio je 21. veljače. Kerolay Chaves (24) sudjelovala je kao musa i model. Isticala se svojim energičnim nastupima, izazovnim kostimima i karizmatičnim plesom sambom...
Na karnevalu je njena uloga često bila da privuče pažnju gledatelja i medija - njezine objave i fotografije s avenije dijele se brzo, a njeni nastupi izazivaju veliku interakciju i komentare fanova širom svijeta.
| Foto: Instagram
Na karnevalu je njena uloga često bila da privuče pažnju gledatelja i medija - njezine objave i fotografije s avenije dijele se brzo, a njeni nastupi izazivaju veliku interakciju i komentare fanova širom svijeta. |
Foto: Instagram
Na karnevalu je njena uloga često bila da privuče pažnju gledatelja i medija - njezine objave i fotografije s avenije dijele se brzo, a njeni nastupi izazivaju veliku interakciju i komentare fanova širom svijeta.
| Foto: Instagram
To je dodatno potaknulo njezinu popularnost i reputaciju kao jedne od istaknutih mladih influencera/ica povezanih s najvećim brazilskim kulturnim događajem. Prati je 5,3 milijuna ljudi.
| Foto: Instagram
Nedavno je izazvala veliku pažnju pričajući o svojoj kolekciji vibratora...
| Foto: Instagram
'To je kao da imate drugog muža. Pomažu. Po meni, sve dame bi trebale imati vibrator, čak i one u vezama. Meni donose zabavu, iz godine u godinu sam sve više zainteresirana za njih. Imam kolekciju vibratora vrijednu gotovo 40.000 dolara', poručila je brazilska influencerica i manekenka Chaves.
| Foto: Instagram
Zbog svoje ljubavi prema vibratorima prošle godine se našla u problemu. Kaže kako su je jednog prilikom zaustavili na aerodromu zbog malenog bluetooth vibratora kojeg je imala u torbi.
| Foto: Instagram
'Tražili su me da objasnim što je to. Bilo je dosta neugodno, ali nisam mogla nego smijati se', kaže Brazilka.
| Foto: Instagram
Nedavno je zakukala i kako nema sreće u ljubavi... 'Imam impresivnu kombinaciju mišića i oblina, dečki se toga boje', poručuje Kerolay.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Kaže i kako su je jednom izbacili iz trgovine zbog 'neprimjerene' odjeće.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
'Na svojem izgledu sam vrijedno radila', poručuje ova Brazilka, koja često na društvenim mrežama dijeli snimke iz teretane..
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
'On ne mora vježbati, ali važno je da ima aktivan lifestyle i da pazi na sebe. To mora biti netko tko se osjeća dobro u svojem tijelu', opisuje Brazilka svojeg idealnog partnera...
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
'Volim ono što vidim u ogledalu. Važno je živjeti bez straha od osuđivanja', poručuje Brazilka.
| Foto: K. Chaves/Instagram
Inače, pojavila se i u brazilskom Playboyu....
| Foto: K. Chaves/Instagram
Foto K. Chaves/Instagram
Foto K. Chaves/Instagram
Foto K. Chaves/Instagram
Foto K. Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram
Foto Kerloay Chaves/Instagram