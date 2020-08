\u00a0

Čudesan prizor: Kod Starigrada snimili grdosiju od 15 metara

Osim turista, Jadran su ove godine posjetila i dva kita, inače druge najveće životinje na svijetu. Jednog od njih ulovila je i kamera. Radi se o mužjaku koji je dugačak najmanje 15 metara

<p>Institut Plavi svijet locirao je kita u utorak u južnom dijelu kanala kod Ražanca u <strong>Velebitskom kanalu</strong>. </p><p>Potvrdio nam je to <strong>Draško Holcer</strong> iz Instituta Plavi svijet koji je zajedno sa ekipom unatoč nevremenu izašao na mjesto gdje je kit posljednji put viđen od strane mještana. </p><p><strong>Institut Plavi</strong> svijet na svom je <strong>Facebook</strong> profilu objavio fotografija velikog kita koji već danima pliva Velebitskim kanalom. </p><h2>Bio je na rubu oluje</h2><p>- Zahvaljujući dojavama mnogih od vas koji ste nam se pridružili u potrazi za kitom, zadovoljno možemo zaključiti da smo ga nakon cijelog jutra potrage drugi dan pronašli kod Starigrada-Paklenice! Na žalost vrijeme nam nije bilo naklonjeno kao što možete vidjeti na fotografijama! Kit je bio na samom rubu nadolazeće oluje te je nakon nekoliko izrona zaronio upravo u oluju. U slijedećoj minuti dali smo petama vjetra uz sijevanje gromova, vjetar i kišu, pitajući se je li vridilo! Vjerujte, nije nam bilo svejedno ali vridilo je.<br/> Kit kojeg smo vidjeli odrasla je životinja, pretpostavljamo duga 15-tak ili više metara.</p><p>- Fizičko stanje nismo uspjeli provjeriti jer smo bili s njim previše kratko no na prvi pogled ne izgleda neuhranjeno. Zadnja dojava je da je trenutno viđen kod Lukovog Šugarja no vrijeme je loše a s vremenom se u Velebitskom kanalu ne treba šaliti. Mi se za sada odjevljujemo, ali u najskorije vrijeme pokušat ćemo sažeti sve vaše dojave, fotografije, snimke i objaviti ih zajedno s našima, stoji u Facebook objavi. </p><p> </p><p> </p>