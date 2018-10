Čudom preživjeli: Vreća sa šest štenaca zakačila se za most

Svi se pitaju gdje je nestao čovjek nakon još jedne potresne snimke koja dolazi iz Like, točnije Smiljana. Nedavno osnovana udruga AnimalLika objavila je snimku na kojoj šest tek okoćenih štenaca u mrežastoj vreći visi na Otešićkom mostu u Smiljanu.

'6.listopada u popodnevnim satima volonterka naše udruge zaprimila je poziv u pomoć štencima koje je jedna djevojka zamijetila kako vise u vreći za krumpir obješenoj na Otešićki most u Smiljanu. Skinula ih je s mosta i pri tom napravila kratki video. Pregledom videa stječe se dojam da su štenci bačeni iz automobila preko mosta no pukom srećom vreća se zakačila za most!' - rekla nam je Ines Stilinović, tajnica udruge AnimalLika.

[video: 1201557 / ]

Štenci su srećom spašeni i zbrinuti. Nakon pregleda ustanovljeno je da su vjerojatno odmah nakon okota bešćutno odvojeni od kuje jer su na sebi još imali dijelove pupčane vrpce.

Udruga, kao i brojne druge, nema mnogo volontera na raspolaganju koji su slobodni za 24 satno hranjenje i njegovanje štenaca stoga su potražili pomoć na svojim stranicama. Nažalost, nitko s njihovog područja nije se javio tako da su štenci odvezeni u Zagreb na daljnju skrb.

'Naša udruga će i dalje brinuti o njima u vidu hrane i ostalih potrepština, kao i o veterinarskim troškovima i brizi oko kasnijeg udomljavanja. Sad su na sigurnom, imamo tri ženkice i tri muškića. Vrlo su sitni - svi stanu u kutiju od cipela i još ostane prostora! Njihovi životi su još ugroženi jer s takvim okrutnim činom odvajanja od majke oduzeta im je mogućnost normalnog razvoja' ističu iz udruge.

Foto: AnimalLika Počinitelj ovog stravičnog čina još nije otkriven te apeliraju na sve koji su ga možda vidjeli ili u susjedstvu imaju kuju koja nakon skotnosti nema štence, da se jave udruzi AnimalLika uz zajamčenu anonimnost.

Zahvaljujući dobrim ljudima uspjeli su donacijama prikupiti dvije kutije mlijeka za štence, no još im je potrebno. Štencima, kao i udruzi možete pomoći donacijama mlijeka za štence u bočicama za hranjenje i medicinskim podlošcima. Također, možete i novčano pomoći za veterinarske troškove uplatom na račun udruge IBAN HR84 2340 0091 1109 2128 7 s naznakom: za štence iz Smiljana.

AnimalLika jedina udruga za zaštitu životinja u cijeloj županiji

Udruga AnimalLika osnovana je početkom ove godine i jedina su udruga za zaštitu životinja u cijeloj županiji. Članica je Mreže za zaštitu životinja koja broji 43 udruge iz cijele zemlje i njihova pomoć im uvelike pomaže. Nemaju azil i s tek desetak volontera pokrivaju čitavu Liku. Neprestano im stižu dojave o napuštenim i zlostavljanim životinjama, rade u teškim uvjetima bez skloništa i ureda i ne vide se naznake da će ga uskoro imati. Osim konkretnog djelovanja po terenu, aktivni su i u nastojanjima da se izgradi sklonište, u edukaciji stanovništva i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave u cilju što bolje provedbe Zakona o zaštiti životinja.

'U tako teškim uvjetima rada od osnivanja do sad zbrinuli smo preko 50 štenaca i oko 30 odraslih pasa te 20-ak mačaka. Financiramo se donacijama građana i firmi. Imamo dobru suradnju s Gradom Gospićem, pokušavamo naći zajednička rješenja za probleme napuštenih životinja, a pružili su nam i financijsku pomoć u smislu plaćanja dijela veterinarskih troškova' kazala je Stilinović.

Nadamo se da se ovako nešto više neće ponoviti u Lici (niti igdje drugdje) i da će se zakon konačno početi provoditi i počinitelji kažnjavati.