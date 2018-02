Čuvali smo naljepnicu ‘HR’ iz 24sata, a sad smo dobili i auto

Baš sam sretna. Još sam pod dojmom. Ne vjerujem da je takva sreća mene zatekla. Mislila sam da me Zuhra zeza, priča nam Mara Kunović (66), koja je u nagradnoj igri 24sata osvojila automobil Seat Aronu.

U njezinoj kući u Jastrebarskom dočekala nas je kavom. Koliko je sretna zbog auta bilo je vidljivo na Mari i sinu Karlu (36). Nisu skidali osmijeh s lica.

Novi auto olakšat će im život. Do sada su se uvijek vozili u rabljenim automobilima, a trenutačno niti nemaju auto.

- Teško je bez auta. Pogotovo kad padne snijeg. Jako sam sretna i vesela zbog nagrade.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nisam se tome nikad nadala. Nisam nikad ni imala novi auto, uvijek sam se u rabljenima vozila - kaže Mara, koja će auto pokloniti svojem sinu.

- Imam vozačku, ali ne mogu voziti. Zato će ga voziti moj sin. Njemu je potreban auto. Radi na autocesti i mora na posao ići vlakom. Sada će mu biti puno lakše - dodaje Mara ne skidajući osmijeh s lica.

- I mene je iznenadilo kad je zvao Zuhra. Nisam se nadao tome. Drago mi je što je osvojila tu nagradu. Već me svi na poslu zafrkavaju da ćemo morati ‘zaliti’ novi auto - kaže Marin sin Karlo, a onda je Mara pripremila iznenađenje za nas.

[video: 1198790 / ]

- smije se Mara te nosi domaće kobasice i špek.- Imam rođakinju na Plješevici. To ona radi za nas.Sad s novim autom ćemo je moći češće posjećivati - kaže Mara, inače pretplatnica 24sata.

Iako igra gotovo svaku nagradnu igru, ovo joj je prvi put da je nešto osvojila.

- Susjed i ja igramo te nagradne igre. Družimo se, pijemo kave, ispunjavamo kupone. Kad ja ne mogu, on šalje moje kupone. Voljela bih da i on osvoji nešto. Drago mu je zbog mene - kaže Mara koja godinama čuva jedan dar 24sata koji će tek sad moći iskoristiti.

U novinama 24sata dobila je “HR” naljepnicu za automobil, ali nikad je nije imala na što nalijepiti. Sad će je odmah staviti na Seat Aronu i posjetiti rodni kraj.

- Inače sam iz Hercegovine. Nisam bila tamo od prošle godine. Kad god bih otišla tamo, uvijek su me vozili rođaci. Sad mogu konačno otići sa svojim, i to novim autom. Jedva čekam - kaže presretna Mara te dodaje kako bi voljela otići i u Belgiju.

- Imam rođake tamo koje nisam dugo posjetila. Sve bih to voljela obići, ali mislim da će Hercegovina biti dovoljna za sada. Belgija će biti kad osvojim neke novce - presretna je Mara.