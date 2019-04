'Da, zmija može ubiti čovjeka, ali može ga ubiti i drugi čovjek'

Prvi osjećaj držanja zmija bio mi je ‘Vauu!’. Bilo me malo strah, ali više sam bio oduševljen nego uplašen. Tako je to počelo. Roditelji su mislili: ‘Hajde, pustit će ga, to je samo faza’. Ali evo - nije.

Kaže to Neven Vrbanić, vlasnik kolekcije najotrovnijih zmija izložene u zagrebačkom Centru Kaptol, otvorene 14. travnja. Zmije je počeo sakupljati sa sedam godina, a sad ih ima oko 140. Na izložbi je polovica njih.

Cilj izložbe je približiti ljudima ova, kako kaže, često pogrešno shvaćena bića.

- Dogodi se da otrovna zmija ugrize čovjeka koji zatim umre, ali dogodi se i da čovjek čovjeka ubije. Često vlada taj neopravdani strah. Nakon što bolje upoznate korisnu ulogu zmija u prirodi i njihov način života, saznate da su to vrlo nježne i plahe životinje. Zapravo su sve suprotno od onog popularnog mišljenja koje ljudi imaju o zmijama - kaže Vrbanić.

Najotrovnije zmije koje ima su crna mamba i kraljevska kobra, koja je Vrbaniću najdraža zmija zbog svoje pameti, može raspoznati ljude. Osim zmija na izložbi su gušteri, varani i krokodili. Izložba je otvorena do 14. lipnja.