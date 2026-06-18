FOTO Radila je kao medicinska sestra, a onda se odlučila na zaokret: 'Plaćali su me 600 €!'

Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi. Godinama je radila kao medicinska sestra na intenzivnoj, ali plaća je bila mala, niti 600 eura, nikako nije uspjela uštedjeti nešto novca... Radila je i po 44 sata tjedno, voljela je svoj posao, ali onda se odlučila na promjenu....
Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi.
| Foto: Jam Press/CO Press Office
Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi. |
Foto: Jam Press/CO Press Office
Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi.
| Foto: Jam Press/CO Press Office
Godinama je radila kao medicinska sestra na intenzivnoj, ali plaća je bila mala, niti 600 eura, nikako nije uspjela uštedjeti nešto novca...
| Foto: A. Limas/Instagram
Radila je i po 44 sata tjedno, voljela je svoj posao, ali onda se odlučila na promjenu....
| Foto: A. Limas/Instagram
"Oduvijek sam kreirati digitalni sadržaj i na nagovor obožavatelja sam se odlučila na to. Ali prvo sam poradila na izgledu. Kad sam bila spremna, odlučila sam se na taj korak", kaže Aline...
| Foto: Profimedia
"Zamijenila sam stetoskop s kamerama. Oduvijek sam voljela pomagati ljudima, ali sad sam otkrila novu strast", kaže Brazilka, koja je otvorila OnlyFans profil... Od novog 'biznisa' zaradi, kaže, desetke tisuća dolara...
| Foto: Profimedia
"Samopouzdanje mi se popravilo i osjećam se kao da sam ušla u novu fazu života. Neke od kolega na poslu su me kritizirale kad su čuli da imam OnlyFans, ali bilo je i onih koji su me podržavali", kaže Brazilka...
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram
Foto A. Limas/Instagram