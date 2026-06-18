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FOTO Radila je kao medicinska sestra, a onda se odlučila na zaokret: 'Plaćali su me 600 €!'

Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi. Godinama je radila kao medicinska sestra na intenzivnoj, ali plaća je bila mala, niti 600 eura, nikako nije uspjela uštedjeti nešto novca... Radila je i po 44 sata tjedno, voljela je svoj posao, ali onda se odlučila na promjenu....
Playboy crowns woman ‘world’s sexiest nurse’ as she reveals secret to clinching the title
Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi. | Foto: Jam Press/CO Press Office
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Aline Limas brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi. | Foto: Jam Press/CO Press Office
Komentari 1

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