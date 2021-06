Neobičan šetač, iskoristio je kasne noćne sate kako bi prošetao centrom Daruvara. Naime, naša čitateljica poslala nam je video dabra kako mirno i bezbrižno šeta daruvarskim ulicama.

- Kolegica i ja smo se nakon završene smjene, oko 1 sat u noći uputile kući. Zatim smo vidjele dabra kako šeta centrom Daruvara. Ostale smo u šoku jer prvotno nismo znali koja je životinja u pitanju. No, kad smo se malo približile, shvatile smo da se radi o dabru - priča nam čitateljica iz Daruvara koja je poslala snimke.

POGLEDAJTE VIDEO: Dabar šeće Daruvarom

- Pratile smo ga jedno vrijeme jer nas je zanimalo kuda je krenuo, no onda smo se nakon nekog vremena uputile prema autu i u tom trenutku nam je dabar popriječio put. Pogledao je u nas, a mi smo zastale da ga ne uplašimo. Kako smo se okrenule, on je nastavio dalje prema gradskom vrtu. Pretpostavljam da se onda spustio dolje u rijeku Toplicu. Djelovao je jako mirno, ne znam zašto je šetao po centru, no, s obzirom da su oni biljojedi, hranu sigurno nije tražio - kazala nam je.

Daruvarski veterinar Miroslav Pilat, za mojportal.hr komentirao je da to ništa nije čudno.

- Ne čudi me to uopće. Dabrova ima u rijeci Toplici, doduše ne u samom gradu, ali ih ima. Na ovom području najviše ih ima u Končanici. Znam da tamo na ribnjacima rade velike štete. No, građani se ne moraju bojati ovog dabra koji je očito zalutao i koji se vjerojatno već vratio odakle je i došao. On se hrani grančicama i korom od stabala tako da mu ništa što je mogao naći u centru Daruvara nije bilo zanimljivo - rekao je Pilat.