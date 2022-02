Vijest da su u Crnoj Gori u napuštenoj kući pronašli mladunče lava brzo se proširila susjednim zemljama. Životinja je krajem siječnja pobjegla iz dvorišta u mjestu Pobori kraj Budve. Vlasnik mu je bio neimenovani strani državljanin čiji je bio kućni ljubimac, pišu crnogorski mediji. Policajci su tako osim istrage kako je životinja uopće ušla u njihovu zemlju, simultano tragali za nestalom životinjom. Iako su šanse da sam preživi u divljini bile male, otkrili su ga živog u jednoj kući u izgradnji blizu mjesta Krapina.

U akciju hvatanja uključili su se volonteri, vatrogasci, lovci, policajci i mnogi drugi. Na kraju su ga svladali vatrogasci.

- Naš kolega Ilija Racanović nam je javio lokaciju i mi smo brzo reagirali. Nismo imali neki plan jer nismo ni imali sredstva kako bi to odradili na potreban način. Ponijeli smo konop, ondje smo našli stolac. Njega smo stavili naprijed, a iza je bilo uže svezano uz omču. Našli smo još i jednu praznu vreću u kojoj je nekad bio cement. On je mali, ali je i dalje opasan. Reži i ima oštre zube - rekao je za crnogorske Vijesti Milenko Milačić, vođa smjene vatrogasne jedinice Budva. Dodao je kako su pretraživali prostoriju po prostoriju i našli ga na prvom katu.

- Bio je u jednom manjem dijelu, mislim da je to bio wc. Sakrio se u kut među odbačene stvari. Prvo smo mu vidjeli nogu, a onda i uho. Oprezno smo mu prišli, a on je već bio u pozi za skok. Dali smo mu prostora prvo i osvijetlili ga. Tri puta smo mu nabacivali omču, no svaki put bi je zubima skinuo. Tek smo ga iz četvrtog puta uspjeli uloviti - rekao je Milačić.

Životinju su prvo smjestili u vatrogasnu postaju, a potom su ga preuzeli ljudi iz Agencije za zaštitu životne sredine. Trenutno mu traže smještaj, a potom i stalni dom.

Na pitanje bi li mu dom mogao postati Zagreb, odgovorio nam je ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Damir Skok.

- Mi u Zagrebu nemamo uvjete za prijem lavića. Koliko znam, takvo što nemaju niti u Osijeku, Sarajevu, Tuzli, Beogradu ni Ljubljani. Koliko znam Crnogorci nemaju ZOO vrt. Naš, ali i drugi formirani čopori ne bi ga prihvatili i na njega bi gledali kao stranca i neprijatelja. Bojim se da bi ga takvi, kao što to lavovi rade u prirodi, usmrtili. Europa nema utočište za lavove, ima ih tek u SAD-u - pojasnio je Skok.

Koliko je uspio vidjeti prema fotografijama i snimkama, procijenio je kako je mladunče staro oko tri mjeseca. Njegovo stanje nije mogao procijeniti bez detaljnog pregleda.

- Za nabavu takvih životinja, ali i za njihov nestanak u divljini, krivo je crno tržište - jasan je Skok.