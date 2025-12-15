FOTO Ljudi otkrili koji su najgori darovi koje su dobili za Božić: Vibrator, kokoš, dlake, metla...

Od pasivne agresije zamotane u mašnu do potpunog nedostatka takta, ljudi su podijelili svoja najgora iskustva s božićnim darovima. Ove priče služe kao urnebesan, a ponekad i bolan, popis podsjetnika da darivanje može poći u potpuno krivom smjeru.
Blagdansko je vrijeme, lampice trepere, a ispod okićenog drvca gomilaju se šareni paketi. U zraku je osjećaj iščekivanja i nade da se u tom ukrasnom papiru krije nešto što smo potajno željeli. No, za mnoge, trenutak otvaranja dara ne donosi radost, već šok, nevjericu i ono vječno pitanje: "Što su, zaboga, mislili?" Iako se kaže da je važna namjera, neke priče s internetskih foruma poput Reddita pokazuju da je ponekad namjera gora od samog dara.
Neki darovi nisu samo promašeni, oni nose skrivenu poruku. Često ne baš suptilnu. Evo nekih od primjera: Tava za omlet: Žena je prve godine braka od svekrve dobila tavu uz komentar: "Da možeš mužu raditi omlet nedjeljom ujutro."
Vibrator za učiteljicu: Majka jedne učenice, prodavačica seksualnih pomagala, poklonila je učiteljici trećeg razreda vibrator uz poruku: "Da vas grije u hladnim zimskim noćima.", rekla je učiteljici dok joj je uručivala poklon....
Kuharica s mesom za vegetarijanku: Bivša svekrva, koja nije odobravala njezin prelazak na vegetarijanstvo, poklonila joj je kuharicu s isključivo mesnim jelima na njemačkom jeziku. "Nisam mogla vjerovati", poručila je ova korisnica na Redditu...
Proizvodi za mršavljenje: "Dobila sam proizvode za mršavljenje od mame kad mi je bilo 14 godina", podijelila je jedna korisnica.
Alkohol za liječenog alkoholičara: Čovjek koji je prestao piti godinama je od obitelji dobivao alkoholna pića.
Neki darovi toliko su bizarni, jezivi ili besmisleni da je teško povjerovati da su stvarni: Ujakova brada: Čovjek koji je jednom spomenuo ujaku kako bi volio imati bradu poput njegove dobio je upravo to – ujakovu odrezanu bradu u vrećici.
"Partner mi je poklonio godišnju članarinu za teretanu uz riječi: 'Mislio sam da bismo mogli početi paziti na liniju zajedno'. On se nikada nije pojavio.", napisala je jedna korisnica Reddita...
"Imala sam 10 godina i željela sam psa. Dobila sam farmu mrava.", podijelila je na Redditu jedna korisnica svoje iskustvo iz djetinjstva...
"Za 18. rođendan, moj brat blizanac je od roditelja dobio auto. Ja sam dobio privjesak za ključeve uz poruku 'za tvoj budući auto'.", tvrdi drugi korisnik Reddita.
Žena koja je više puta izjavila da ne želi imati djecu od svekrve je dobila knjigu "Što očekivati kad očekujete". "Da nisam 100 puta rekla to, da se njezin sin ne slaže sa mnom... Nakon toga smo prekinule kontakt", napisala je na Redditu ova žena...
"Od supruga sam za Božić dobila set za čišćenje – metlu, spužve i sredstva za pranje. Htjela sam zaplakati.", napisala je druga korisnica Reddita. Kasnije je otkrila kako je muž to zamislio kao šalu, da je imao i pravi poklon, ali njoj nije bilo do smijeha...
"Moja sestra je dobila novi laptop, a ja čarape. Roditelji su rekli da budem zahvalna jer 'neka djeca ne dobiju ništa'.", napisala je jedna korisnica Reddita...
"Moj jako bogati ujak poklonio mi je jedan listić za lutriju. Nije bio dobitni.", tvrdi jedan korisnik Reddita...
"Od djeda sam dobio jednu AA bateriju zamotanu u ogromnu kutiju.", napisao je jedan korisnik Reddita. Mnoge je zanimalo čime se zamjerio djedu, je li riječ o nekoj internoj šali, ali mladić inzistira kako je njegov djed samo zločest čovjek...
"Od bake sam dobila kutiju papirnatih maramica. Na čestitki je pisalo: 'Da imaš za sve svoje probleme'.", napisala je jedna dama na Redditu...
Snaha je od svekrve, nakon što je pripremila cijelu božićnu večeru, dobila kuharicu s naslovom "Kuhanje za potpune neznalice". "Što je najgore, prijateljica s posla mi je kazala kako se njoj dogodila identična stvar. Očito je svima isto", napisala je ova dama na Redditu...
"Nakon jedne manje poslovne rasprave, kolega mi je za tajnog Djeda Božićnjaka uplatio online tečaj za kontrolu bijesa.", napisao je jedan korisnik Reddita...
"Na uredskom darivanju, kolega mi je uručio jednu konzervu sardina. Nije bila ni zamotana.", tvrdi jedan korisnik Reddita...
"Rođak sa sela mi je donio živu kokoš u kutiji. Rekao je: 'Evo, da imaš svježa jaja'. Živim na 8. katu.", piše drugi korisnik Reddita...
"Djed, inače poljoprivrednik, poklonio mi je vreću krumpira od 10 kilograma. Živim sam u garsonijeri. I ne volim krumpir", napisala je jedna dama na Redditu...
"Ujak mi je poklonio pepeljaru i set ručnika s logom hotela u kojem je bio na odmoru.", piše jedan mlađi muškarac s Reddita...
"Od susjede sam dobila vreću hrane za mačke. Nemam mačku. Ona ima pet mačaka." napisao je drugi korisnik Reddita...
"Roditelji su mi napisali pismo u kojem objašnjavaju da je 'najveći dar život' i da su mi ga oni već dali, pa ove godine nema materijalnih poklona. Sestra je dobila novi mobitel.", piše jedan korisnik Reddita...
