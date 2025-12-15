Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BIZARNO, URNEBESNO, A NEKAD I ZLOBNO

FOTO Ljudi otkrili koji su najgori darovi koje su dobili za Božić: Vibrator, kokoš, dlake, metla...

Od pasivne agresije zamotane u mašnu do potpunog nedostatka takta, ljudi su podijelili svoja najgora iskustva s božićnim darovima. Ove priče služe kao urnebesan, a ponekad i bolan, popis podsjetnika da darivanje može poći u potpuno krivom smjeru.
FOTO Ljudi otkrili koji su najgori darovi koje su dobili za Božić: Vibrator, kokoš, dlake, metla...
Blagdansko je vrijeme, lampice trepere, a ispod okićenog drvca gomilaju se šareni paketi. U zraku je osjećaj iščekivanja i nade da se u tom ukrasnom papiru krije nešto što smo potajno željeli. No, za mnoge, trenutak otvaranja dara ne donosi radost, već šok, nevjericu i ono vječno pitanje: "Što su, zaboga, mislili?" Iako se kaže da je važna namjera, neke priče s internetskih foruma poput Reddita pokazuju da je ponekad namjera gora od samog dara. | Foto: CANVA, ilustracija
1/26
Blagdansko je vrijeme, lampice trepere, a ispod okićenog drvca gomilaju se šareni paketi. U zraku je osjećaj iščekivanja i nade da se u tom ukrasnom papiru krije nešto što smo potajno željeli. No, za mnoge, trenutak otvaranja dara ne donosi radost, već šok, nevjericu i ono vječno pitanje: "Što su, zaboga, mislili?" Iako se kaže da je važna namjera, neke priče s internetskih foruma poput Reddita pokazuju da je ponekad namjera gora od samog dara. | Foto: CANVA, ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025