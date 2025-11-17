Demokratski kongresnik gledao fotke polugolih žena u avionu: 'Ma nisam ja, to je algoritam!'

Demokratski zastupnik Brad Sherman našao se u središtu pozornosti nakon što su fotografije, na kojima tijekom leta na svom iPadu gleda provokativne slike, postale viralne. Sherman odlučno poriče da je gledao pornografiju, a za cijeli incident okrivio je, kako kaže, "podivljali algoritam" društvene mreže X, čiji je vlasnik Elon Musk.

Ah, taj algoritam!

Incident se dogodio kada je jedan od putnika na istom letu fotografirao 71-godišnjeg kongresnika iz Kalifornije dok je, otvorenih usta i s potpunom svjetlinom ekrana, gledao slike oskudno odjevenih žena. Na fotografijama su vidljive žene u donjem rublju i provokativnim pozama, uključujući i jednu koja plazi jezik dok nosi samo grudnjak.

Fotografije je prvi objavio popularni X račun "Dear White Staffers", povezan sa skupinom zaposlenika na Capitol Hillu koji razotkrivaju loše radne uvjete. Objava je u samo 24 sata prikupila više od 15 milijuna pregleda, pokrenuvši lavinu komentara i osuda.

"Zašto je kongresnik Brad Sherman smatrao prikladnim gledati pornografiju na svom iPadu tijekom današnjeg leta? Njegov okrug zaslužuje boljeg predstavnika od ovoga!" pisalo je u objavi.

"Nisam ja, algoritam je!"

Suočen s javnom osudom, Sherman je brzo reagirao, no njegova obrana mnoge je iznenadila.

Umjesto isprike, prstom je upro u Elona Muska i promjene na platformi X.

"Ovo nije bilo ništa više od skrolanja po Twitteru – a nažalost, Elon Musk je uništio Twitterov algoritam tako da ljudima servira sadržaj koji ne traže niti prate", izjavio je Shermanov glasnogovornik za New York Post.

Sam Sherman je u intervjuu za Punchbowl News pojasnio da su se sporne slike pojavile u njegovom "For You" feedu, algoritamski generiranom prikazu preporučenog sadržaja.

"Ako morate letjeti preko cijele zemlje, gledate puno toga na svom tabletu", branio se.

"Morao sam pregledati više od 1000 objava", dodao je, priznavši:

"Ako vidim sliku žene, hoću li je gledati duže od zalaska sunca? Da."

Prema pravilima platforme X, "For You" feed korisnicima prikazuje sadržaj temeljen na njihovim prethodnim interakcijama – lajkovima, retweetovima i odgovorima, kao i na temelju interesa ljudi unutar njihove mreže.

Na izravno pitanje je li takav sadržaj prikladan za gledanje u javnom prostoru poput zrakoplova, Sherman je priznao: "Je li prikladno? Ne." Ipak, odbacio je optužbe za gledanje pornografije. "Je li to pornografija? Mislim da Elon Musk ne misli tako", rekao je, aludirajući na Muskovu opušteniju politiku prema sadržaju za odrasle na platformi. Incident je izazvao i oštre reakcije političkih protivnika. Donald Trump Jr. kratko je komentirao s "Jao!!!!", dok je Steven Cheung, direktor komunikacija Bijele kuće, napisao: "Čovječe. Kakav totalni čudak."

Sherman, poznat po oštrim istupima, nije ostao dužan. Trumpu Jr.-u odgovorio je uređenom fotografijom na kojoj je ekran njegovog iPada zamijenjen natpisom: "Objavite Epsteinove dosjee." Istu poruku uputio je i Cheungu. Ovim potezom, Sherman je pokušao preusmjeriti pozornost na teoriju da Trumpova administracija namjerno odgađa objavu dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, što je tema za koju se kongresnik zalaže već mjesecima.

"Jednostavno rečeno – Donald Trump Jr., Bijela kuća i MAGA pokret pokušavaju skrenuti pozornost s objave Epsteinovih dosjea. Ovo nije priča. Sram ih bilo. Trebali bi se pridružiti dvostranačkim zahtjevima za objavu tih dosjea – odmah", poručio je Sherman.

