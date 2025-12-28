Obavijesti

DOM U MIRNOJ ULICI

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
DOZNAJEMO Ovo je vila koju je kupila Severina: Evo što se sve krije u 390 luksuznih kvadrata!
25
Foto: Njuškalo/Instagram

Na slikama koje je Severina podijelila iz svog budućeg novog doma vidi prostor u kojem će zidovi tek dobiti svoj sjaj, a još uvijek se vidi knauf kao i vodootporne ploče koje je za sada ukrasila crvenim vijencima i slamom

Slaveći Božić s obitelji Severina je otkrila kako joj je ovo posljednji u penthouseu na zagrebačkom Kozjaku. Iako nije rekla ništa više od toga, otkrili smo da je već pokazala dio unutrašnjosti svoje nove kuće odvevši ondje majku. Ukrasila je jednu prostoriju u božićnom duhu s vijencima i slalom i napisala "Gdje je majka, tu je dom". A upravo je kćer majku odvela pred blagdane u novi dom na zagrebačkim Šestinama od gotovo 400 kvadrata.

Foto: Instagram

Luksuzna vila prodavala se na Njuškalu za 1,5 milijuna eura. Kuća je smještena u mirnoj uličici, na uređenoj okućnici površine 1700 kvadrata, s predivnim pogledom na Medvednicu.

'Zbogom penthouse' 

- Stambeni dio 390 kvadrata podijeljen je na dvije cjeline. Prizemlje dvosoban stan 80 kvadrata koji se sastoji od boravka s kuhinjom i blagovaonicom, spavaće sobe, kupaonice, ostave i toaleta. Dvoetažan stan 310 kvadrata koji se sastoji od velikog dnevnog boravka s terasom, kuhinje s odvojenim prostorom za blagovanje iz kojih se izlazi na drugu terasu i u vrt, ostave, vinoteke, spavaće sobe s garderobom i kupaonicom, toaleta, te na drugoj etaži dvije spavaće sobe koje imaju izlaz u vrt i kupaonice – stajalo je u opisu objekta. A koliko je elitan prostor najbolje govori gospodarski dio objekta koji ima i lift.

Gospodarski dio 250 kvadrata visine stropa četiri metra, koji se sastoji od tri prostrane garaže, vinskog podruma, konobe s kaminom, toaleta te lifta – navode.

Foto: Njuškalo

A ovako je najavila svoju selidbu Severina: " Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti. Te zidove krase najljepše priče pričane upravo za ovim stolom. I okruženi ljudima pred kojima možeš biti svoj i njihov, svakako njihov prijatelj i oni moji...". Uz to je objavila fotografije blagdanskog ugođaja u svom penthouseu u Zagrebu.

Na slikama koje je Severina podijelila iz svog budućeg novog doma vidi prostor u kojem će zidovi tek dobiti svoj sjaj, a još uvijek se vidi knauf kao i vodootporne ploče koje je za sada ukrasila crvenim vijencima i slamom. Da je riječ o kući koja se prodavala na Njuškalu otkriva cijev od dimnjaka na kraju prostorije i specifični krugovi na plafonu na mjestu gdje se nalaze stepenice koje vode do daljnje etaže.

Foto: Instagram

Nekada je to bio dnevni boravak s kaminom i bajkovitim pogledom na terasu, a trenutačno je ispunjen slamom i crvenim božićnim vijencima koji nagovještaju Severininu novu životnu etapu.

Na Šestinama je i Nikolina Pišek 

Inače, ovakve luksuzne vile, prema riječima agenta za nekretnine, prodaju se u najboljem slučaju u roku od godine dana otkako se stave na tržište. No taj rok je obično puno dulji jer kupi su ipak specifični.

U istom elitnom kvartu, na zagrebačkim Šestinama, vilu ima i voditeljica Nikolina Pišek od 2021. godine. Nju je kupila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem i mjesecima je uređivala i opremala te cijeli proces dijelila na društvenim mrežama. A njezina vila od 400 kvadrata s bazenom se i dalje reklamira na Njuškalu jer ju iznajmljuje. Jedino zbunjuje cijena najma jer u opisu stoji 6000 eura na mjesec, dok je na samom oglasu istaknuta cijena od 8000 eura.

