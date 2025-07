Direktor i dalje 'tone': Nakon afere Coldplay, procurile poruke s bujnom OnlyFans zvijezdom...

Taman kad se činilo da se prašina slegla nakon "ColdplayGate" skandala, priča o Andyju Byronu, sada već bivšem direktoru tehnološke tvrtke Astronomer, dobila je još luđi zaokret. Njegov "pad", koji je započeo pod svjetlima reflektora na koncertu, produbio se otkrićem navodnih privatnih poruka koje je razmjenjivao s kreatoricom sadržaja za odrasle, Sophie Rain, a koje je, kako se navodi, javnosti otkrila njegova vlastita supruga, prenosi Yahoo.com.

'Kiss Cam' koji je srušio karijeru

Sve je počelo naizgled bezazlenim trenutkom na koncertu benda Coldplay na stadionu Gillette u Bostonu. Kamere su tijekom popularnog segmenta "kiss cam" uhvatile Andyja Byrona (50) u prisnom zagrljaju s Kristin Cabot (52), direktoricom ljudskih resursa u njegovoj tvrtki. Frontmen benda, Chris Martin, nesvjestan situacije, dobacio je publici: "Oh, pogledajte ovo dvoje... Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi."

U tom trenutku, par je shvatio da ih gleda cijeli stadion. Njihova panična reakcija - Cabot je prekrila lice, a Byron se doslovno bacio na pod kako bi se sakrio - postala je instantni viralni hit. Ubrzo je otkriveno da su oboje u braku s drugim ljudima. Snimka je eksplodirala na društvenim mrežama, a pritisak javnosti postao je neizdrživ.

Tvrtka Astronomer, procijenjena na 1.3 milijarde dolara, reagirala je munjevito. U izjavi su poručili: "Od naših se vođa očekuje da postavljaju standarde u ponašanju i odgovornosti, a nedavno taj standard nije ispunjen." Byron je podnio ostavku, koju je upravni odbor prihvatio. Za privremenog direktora imenovan je suosnivač Pete DeJoy. Ironično, Byronov pad dogodio se u trenutku dok je tvrtka bila na vrhuncu, samo nekoliko mjeseci nakon što je osigurala investiciju od 86 milijuna eura.

Skandal s OnlyFansom i 37.000 eura

Dok je afera s kolegicom dominirala medijima, uslijedio je novi, još osobniji skandal. Byronova supruga, Megan Kerrigan, navodno je na internetu objavila snimke zaslona poruka koje otkrivaju suprugovu navodnu interakciju s poznatom kreatoricom na platformi OnlyFans, Sophie Rain.

Prema tim porukama, Byron je navodno platio do 37.000 eura za eksplicitne videopozive. U jednoj od razmjena, Byron je napisao: "Sve je u redu. Većina frajera s kojima pričam su oženjeni," na što mu je Rain odgovorila: "Ok, nazovi me za 5 minuta."

Ovo otkriće dodatno je potpalilo internetsku vatru. Hashtagovi poput #ColdplayGate i #SophieRain eksplodirali su na mrežama, a korisnici su se nemilosrdno šalili na Byronov račun komentarima poput: "Brat je unovčio mirovinski fond za slike stopala" i "OnlyFans? Prije OnlyFired."

Dok se Byron povukao iz javnosti, ostali akteri priče nisu šutjeli.

Izjava Sophie Rain

Sophie Rain, iako nije potvrdila identitet klijenta, dala je izjavu za medije u kojoj se distancirala od skandala, ali i ponudila podršku Byronovoj supruzi. "Kao kršćanka, ne odobravam ovakvo ponašanje. Ne otkrivam svoje donatore, ali tu sam za njegovu suprugu ako joj treba prijateljica. Znam da ovakve stvari mogu biti teške," izjavila je, dodavši cinično: "Obožavam Coldplay. Drago mi je da se ovo dogodilo. Prevaranti su najgori ljudi na planetu."

Foto: Instagram

Posljedice su bile razorne za obje obitelji. Megan Kerrigan, Byronova supruga, prvo je na Facebooku promijenila prezime, a zatim potpuno izbrisala svoj profil koji je do tada bio ispunjen sretnim obiteljskim fotografijama s planinarenja i proslava. Kristin Cabot, direktorica ljudskih resursa, u braku je s Andrewom Cabotom, direktorom tvrtke za proizvodnju ruma i potomkom jedne od najstarijih i najbogatijih bostonskih obitelji. Par je samo pet mjeseci prije skandala kupio luksuznu kuću vrijednu dva milijuna eura u New Hampshireu.

Foto: Instagram

Spektakularni pad Andyja Byrona postao je moderna poučna priča o tome kako jedan trenutak nepažnje, uhvaćen kamerom i pojačan digitalnim svijetom, može u nekoliko dana srušiti karijeru i privatni život. Od direktora na čelu brzorastućeg tehnološkog diva do predmeta ismijavanja na internetu...