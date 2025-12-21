FOTO Stjuardesa: Zbog bujnih grudi sve mi daju besplatno, a mjesečno zaradim 130.000 €

Alanna Pow (22) zna kako iskoristiti svoje prirodne atribute. Ovaj model s košaricama veličine 75J tvrdi da joj njezino bujno poprsje osigurava besplatnu kavu, obroke, pa čak i nadogradnje na prvu klasu u zrakoplovima...
Kako prenosi The Sun, Alanna, koju na društvenim mrežama pod imenom @alannasworldx prati tri milijuna ljudi, navikla je na pažnju, no i sama priznaje da joj je ponekad bizarno što joj ljepota - a ponajviše grudi - donose tolike pogodnosti.
Alanna kaže kako joj udvarači neprestano prilaze kako bi je izveli na večeru ili joj kupili odjeću, a da ona pritom ne mora potrošiti ni centa.
"Prilično je očito da ljudi vole moje grudi", izjavila je. "Prirodne su i moj najveći izvor zarade, i to ne samo na poslu. Kada izađem na večeru, sve je plaćeno. Idem na najbolje zabave s velikim zvijezdama, a i muškarci i žene mi šalju pića ili kupuju kavu."
Prisjetila se i jednog posebno velikodušnog spoja: "Jednom me dečko odveo u House of CB i kupio mi najljepšu haljinu koja je koštala 2.000 dolara."
Prije nego što je postala viralna zvijezda, Alanna je radila kao stjuardesa. Kaže da je i tada zbog svog izgleda dobivala poseban tretman.
"Piloti su me pozivali u kokpit. Oni su glavni u avionu i mogu raditi što žele, a uz to su i vrlo skloni flertu", otkrila je.
Alanna, koja je porijeklom iz Australije, ali živi na Baliju, 2022. godine napustila je posao kabinskog osoblja s godišnjom plaćom od oko 34.000 eura kako bi se posvetila novoj karijeri. Danas tvrdi da mjesečno zarađuje nevjerojatnih 130.000 eura.
"Ljudi su oduvijek pretpostavljali da sam na OnlyFansu, čak i prije nego što sam se pridružila, samo zato što su mi grudi tako velike. Muškarci vole prave grudi, osjećam se kao da sam rođena za ovaj posao", zaključuje.
Iako uživa u povlasticama koje joj donosi izgled, priznaje da se ne osjeća uvijek ugodno.
"Ponekad je pažnja čudna ili pomalo neugodna, ali uglavnom smatram da je slatko što me ljudi žele počastiti", kaže Alanna.
Međutim, dodaje da se unatoč ogromnom uspjehu i popularnosti i dalje povremeno bori sa "sindromom uljeza", osjećajući se kao da ne zaslužuje sve što joj se događa.
Čak i danas, kada na letovima sretne bivše kolege, oni su, kako kaže, iznimno ljubazni i često je počaste besplatnom hranom ili pićem.
S obzirom na njezinu impresivnu mjesečnu zaradu, Alanni besplatne stvari zapravo i nisu potrebne, no čini se da su postale sastavni dio života...
