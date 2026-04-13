DIRLJIV VIDEO Evo kako je pas dočekao astronautkinju NASA-e

Astronautkinja Christina Koch, koja je sudjelovala u misiji Artemis II, podijelila je video dirljivog trenutka u kojem ju je njezin pas dočekao nakon povratka s putovanja oko Mjeseca. Snimka je brzo postala viralna, prikazujući iskrenu radost životinje i njezine vlasnice nakon gotovo deset dana razdvojenosti.

VIRALNI HIT KAKVI MIŠIĆI Fotka NASA-ine astronautkinje sve zaludjela! A tu je i kolega koji se tušira...
KAKVI MIŠIĆI Fotka NASA-ine astronautkinje sve zaludjela! A tu je i kolega koji se tušira...

Kamera je zabilježila trenutak u kojem je pas, imena Sadie, počeo radosno skakati čim je ugledao svoju vlasnicu nakon njezinog desetodnevnog putovanja u svemir. Na snimci se vidi kako Sadie grebe po vratima, kao da je znala da se upravo Koch vraća kući. Kada su se vrata otvorila, astronautkinja je uzvratila jednakim uzbuđenjem, spustivši se na koljena i dozivajući njezino ime.

"I dalje sam prilično sigurna da sam ja bila sretnija strana ovog ponovnog susreta", napisala je Koch u nedjelju uz objavljeni video.

"Sadie me naučila svemu što trebam znati o tome kako biti životinja za emocionalnu podršku. Nisam očekivala da će mi to dobro doći."

Pas je trčao oko Koch prije nego što je zgrabio igračku kako bi joj je pokazao. Dragocjeni trenutak prikupio je gotovo 800.000 lajkova i tisuće komentara, a mnogi su istaknuli koliko ih je prizor dirnuo. 

Povijesna misija Artemis II

Prije susreta sa svojim psom, Koch je imala jedinstven povratak kući s posla. Sletjela je u Tihi ocean, dosežući brzine do 25.000 milja na sat prije nego što je kapsula precizno sletjela kod obale San Diega u Kaliforniji.

Koch je bila dio četveročlane posade koju su činili i astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Jeremy Hansen. Oni su obišli Mjesec i otputovali dalje u svemir nego što je ijedan čovjek prije njih. Dužnosnici NASA-e nazvali su misiju potpunim uspjehom.

FOTO Ide ljeto, a bujna Paige je u problemu: 'Ne mogu pronaći kupaći u koji stanu moje grudi!'
VESELA BRITANKA

FOTO Ide ljeto, a bujna Paige je u problemu: 'Ne mogu pronaći kupaći u koji stanu moje grudi!'

Tvrdi da su druge žene ljubomorne na nju, ima problema s kupovanjem kupaćih, znaju je vrijeđati... Ali Paige British kaže kako je ona sretna sa svojim izgledom. Na plastične operacije, pisali su britanski mediji, potrošila je gotovo 100.000 eura. Kaže da je ispunjena plastikom i sretna zbog toga
SKANDAL Tajna veza svećenika i učiteljice: Tragična smrt na stepenicama otkrila aferu!
'ZAVEO JE'

SKANDAL Tajna veza svećenika i učiteljice: Tragična smrt na stepenicama otkrila aferu!

Slučajevi poput ovog često potiču šire rasprave unutar Katoličke crkve, posebice o pitanju svećeničkog celibata...
KVIZ Da vas vidimo, majstorice i majstori: Možete li prepoznati glavne gradove s fotografija?
ODIGRAJTE KVIZ

KVIZ Da vas vidimo, majstorice i majstori: Možete li prepoznati glavne gradove s fotografija?

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki vam dajemo kolaž s dva prizora iz nekog svjetskog glavnog grada, na vama je da prepoznate grad, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...

