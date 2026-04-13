DIRLJIV VIDEO Evo kako je pas dočekao astronautkinju NASA-e

Astronautkinja Christina Koch, koja je sudjelovala u misiji Artemis II, podijelila je video dirljivog trenutka u kojem ju je njezin pas dočekao nakon povratka s putovanja oko Mjeseca. Snimka je brzo postala viralna, prikazujući iskrenu radost životinje i njezine vlasnice nakon gotovo deset dana razdvojenosti.

Kamera je zabilježila trenutak u kojem je pas, imena Sadie, počeo radosno skakati čim je ugledao svoju vlasnicu nakon njezinog desetodnevnog putovanja u svemir. Na snimci se vidi kako Sadie grebe po vratima, kao da je znala da se upravo Koch vraća kući. Kada su se vrata otvorila, astronautkinja je uzvratila jednakim uzbuđenjem, spustivši se na koljena i dozivajući njezino ime.

POGLEDAJTE VIDEO:

"I dalje sam prilično sigurna da sam ja bila sretnija strana ovog ponovnog susreta", napisala je Koch u nedjelju uz objavljeni video.

"Sadie me naučila svemu što trebam znati o tome kako biti životinja za emocionalnu podršku. Nisam očekivala da će mi to dobro doći."

Foto: BILL STAFFORD NASA-JSC HOUSTON TEXAS

Pas je trčao oko Koch prije nego što je zgrabio igračku kako bi joj je pokazao. Dragocjeni trenutak prikupio je gotovo 800.000 lajkova i tisuće komentara, a mnogi su istaknuli koliko ih je prizor dirnuo.

Povijesna misija Artemis II

Prije susreta sa svojim psom, Koch je imala jedinstven povratak kući s posla. Sletjela je u Tihi ocean, dosežući brzine do 25.000 milja na sat prije nego što je kapsula precizno sletjela kod obale San Diega u Kaliforniji.

Koch je bila dio četveročlane posade koju su činili i astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Jeremy Hansen. Oni su obišli Mjesec i otputovali dalje u svemir nego što je ijedan čovjek prije njih. Dužnosnici NASA-e nazvali su misiju potpunim uspjehom.