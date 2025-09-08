Obavijesti

DJ Gloria ima 81 godinu, svira za starije, svaki klupski nastup počinje hitom: 'I will survive'

Foto: Profimedia

Šveđanka Madelein Mansson svira u najpoznatijim švedskim klubovima, a u biografiji ima titulu i jazz pjevačice i dizajnerice odjeće. DJ je postala nakon smrti supruga o kojem se brinula devet godina, 24 sata na dan

Svaki set započinje pjesmom "I Will Survive" od Glorije Gaynor. Prevedeno – preživjet ću. Svirke su joj rezervirane godinu dana unaprijed, nastupi joj traju od 18 do 23 sata, a njezina publika ima više od 50 godina. Ona je najstarija javnosti poznata DJ-ica, umjetničkog imena Gloria, a pravog Madelein Mansson. Svira u najpoznatijim švedskim klubovima, a u svojoj biografiji ima titulu i jazz pjevačice, dizajnerice odjeće i vlasnice vrtnog centra. I nije ni to sve.

- Pišem knjigu o vježbanju za starije osobe pod nazivom 'Dovoljno dobro: Malo, ali često'. Kao DJ radim već 16 godina. Danas sam stvarno dobra... Nema osobe koju ne mogu privući na plesni podij – kazala je energična Šveđanka za AFP kojima je dala intervju u domu za starije osobe u Stockholmu.

Foto: Profimedia

Svoje disko gaže obično završava s Beyonce ili Elvisom, i priznaje, ako je baš raspoložena opali AC/DC-jev 'Thunderstruck'. Kako bi se ušlo u klub potrebno je pokazati osobnu iskaznicu i dokazati starosnu dob, a njezini nastupi prvenstveno privlače žene koje se samo žele opustiti.
- Ona je jednostavno fantastična. Mislim, u tim godinama... ona donosi toliko energije i ljubavi. Ako imate 55 i više godina, nije tako lako pronaći mjesto za ples. A Gloria je upravo ovo započela za sve nas - rekla je 63-godišnja Eva Jakobson za AFP.
Mansson je odlučila postati DJ nakon što joj je suprug preminuo kada je imala 62 godine. Devet godina brinula se o njemu, 24 sata na dan.

Foto: Profimedia


- Bila sam depresivna. Bezvoljna i tužna - prisjetila se Madelein koja je prvo odlučila postati instruktorica aerobika. Slaganje glazbe za njezine satove bilo je jako zabavno, a njezine liste pjesama postajale su sve duže i duže.

- Jedne večeri večerala sam s prijateljima. Sjedili smo vani, bilo je ljeto i pili smo vino. Tad sam čula sebe kako izgovaram: 'Mislim da ću biti DJ – zaključuje Madelein.

