Djeca učila znakovni jezik da domaru čestitaju rođendan

Djeca iz vrtića u Tennesseeju iznenadila su svog domara za 60. rođendan i izmamila mu suze na oči. Naime, on je gluh, a dječica su s tetama učila znakovni jezik kako bi mu mogla otpjevati 'Sretan rođendan'.

Our Kindergarten classes learned how to sign Happy Birthday for Mr. James' birthday today. He was so surprised! 💛🖤💛🖤 pic.twitter.com/OXQ3gDnpbh