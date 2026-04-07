Dječak (8) propao kroz led i preživio u zaleđenom ribnjaku dva i pol sata! Evo kako

Jednog prosinačkog dana, osmogodišnji dječak iz središnje Pennsylvanije u SAD-u otišao je na sanjkanje. Kada su ga spasioci izvukli iz zaleđenog jezera više od dva sata kasnije, bez pulsa i s rekordno niskom tjelesnom temperaturom, započela je nevjerojatna medicinska borba koja je rezultirala potpunim oporavkom i postavila nove granice u modernoj medicini. Prema medicinskom izvješću, vanjska temperatura bila je oko -3 °C kada je dječak napustio svoj dom. Njegovi roditelji primijetili su tragove sanjki koji su vodili od dvorišta do rupe u ledu na obližnjem jezeru, gdje je propao u vodu. Hitne službe procijenile su da je pod vodom proveo između 147 i 177 minuta, uključujući i vrijeme koje je roniocima bilo potrebno da provedu detaljnu mrežastu pretragu ledene vode, prenosi NY Post.

Vrijeme provedeno pod vodom i dječakova tjelesna temperatura prilikom pronalaska, koja je iznosila svega 7 °C, srušili su sve poznate medicinske rekorde. Bio je to najduži zabilježeni period potopljenosti koji je neka osoba preživjela, kao i najniža tjelesna temperatura ikad zabilježena u medicinskoj literaturi s koje se pacijent uspješno oporavio.

Kako je smrtonosna hladnoća spasila život

Od trenutka kada su ga izvukli iz jezera pa sve do dolaska u medicinski centar Geisinger u Danvilleu, više od sat vremena kasnije, spasioci su neprestano provodili reanimaciju. Međutim, dobili su izričitu uputu da ne pokušavaju zagrijati njegovo tijelo. Paradoksalno, upravo ga je ekstremna hipotermija održala na životu. Niska tjelesna temperatura usporila je metabolizam i smanjila potrebu mozga za kisikom, čuvajući njegove organe sve dok liječnici nisu uspjeli ponovno pokrenuti cirkulaciju.

Drugi ključni faktor bio je takozvani sisavački ronilački refleks. Radi se o fiziološkom odgovoru tijela na uranjanje u hladnu vodu, pri čemu se automatski usporava rad srca, a krv se preusmjerava iz udova prema vitalnim organima poput mozga i srca kako bi se sačuvala energija. Dr. Katherine Martien, specijalistica za neurološki razvoj s pedijatrije u bolnici Massachusetts General, objasnila je da je ovaj refleks intenzivniji u hladnijoj vodi, što poboljšava očuvanje tkiva i šanse za preživljavanje.

​- Djeca koja propadnu kroz led imaju najbolje šanse jer im se tjelesna temperatura spusti iznimno brzo - rekla je.

Općenito, djeca imaju veće izglede za preživljavanje u ovakvim nesrećama jer se njihova tijela zbog relativno malog postotka masnoće brže hlade u ledenoj vodi.

Spas u zadnji čas i nevjerojatan oporavak

U medicinskom centru Geisinger, liječnici su dječaka priključili na uređaj za izvantjelesnu membransku oksigenaciju (ECMO). Taj je postupak omogućio da se njegova krv izvan tijela obogaćuje kisikom i vrlo polako zagrijava, štiteći tako mozak i druge organe. Tek kada je tijelo doseglo sigurnu temperaturu, srce je ponovno počelo kucati. Ovaj je slučaj potvrdio staro medicinsko pravilo: "Nitko nije mrtav dok nije topao i mrtav".

Nakon deset sati na ECMO uređaju, dječak je otvorio oči. Tridesetog dana mogao je svojevoljno pomicati udove, a vid, sluh i sposobnost gutanja su mu se vratili. Nakon 59 dana otpušten je na neurorehabilitaciju. Šest mjeseci kasnije, dječak je mogao izgovarati kratke naredbe, samostalno stajati, voziti tricikl i jesti mekanu hranu. Kasnije studije potvrdile su da se potpuno oporavio, bez ikakvih trajnih neuroloških oštećenja.

Slučaj koji mijenja medicinske protokole

Ovaj medicinski presedan mogao bi iz temelja promijeniti protokole spašavanja i pristup liječnika neurološkom oporavku nakon što su vitalni organi dugo bili bez kisika. Slučaj je također pokazao koliko je opasnost od tankog leda stvarna, osobito u svjetlu klimatskih promjena zbog kojih led na vodenim površinama postaje sve nepredvidljiviji.

Tijekom zime 2025./2026. zabilježeno je više sličnih incidenata diljem svijeta, od tragedije u Teksasu, gdje su poginula tri brata, do slučaja u Osijeku, gdje je dječak propao kroz led na zaleđenoj Dravi, ali se srećom uspio sam izvući.

*uz korištenje AI-ja