Djed krenuo u Rim, završio je u Njemačkoj i razbio automobil...

Britanac (81) krenuo je autom prema Rimu da vidi Papu. No, kada mu je navigacija rekla da je stigao na svoje odredište, bio je u šoku jer oko njega nije bilo nikakvih znamenitosti koje je mislio vidjeti.

Naime, starac je u navigaciju upisao Rom, a ne Rome (Rim na engleskom) i dovezao se u ruralno mjesto u zapadnoj Njemačkoj.

A Newcastle pensioner going to see the Pope ends up in Rom in Nordrhein-Westfalen instead of Rome in Italy. In a stunning display of irony, his car then rolled backwards and hit a sign saying ‘Rom’ https://t.co/nbRfAnnegx