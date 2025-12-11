Djeda (86) kaznili sa 170 € zbog ovog?! 'Puhalo je, doletio mi je list u usta, ispljunuo sam ga...'

Britanac Roy Marsh (86) u veljači ove godine šetao je mjestom Skegness u Lincolnshireu. U jednom trenutku umorio se od hodanja i spas je pronašao na klupici. Odjednom je zapuhao jaki vjetar, digao je lišće, jedan list je završio u ustima ovog 86-godišnjaka. Koji je na kraju zbog toga novčano kažnjen...

- Sjedio sam na klupici kad mi je u usta doletio veliki crveni list. Ispljunuo sam ga, kad sam ustao, prišla su mi dva komunalna redara - priča Marsh za BBC.

Jedan od redara kazao je Marshu da ga je vidio kako pljuje, djedica nije mogao vjerovati, počeo im je objašnjavati što se dogodilo, ali njih to nije zanimalo...

- To je toliko bilo nepotrebno... - kazao je Marsh, koji je dobio kaznu od 250 funti (cca 280 eura). Kazna je nakon žalbe smanjena na 150 funti (cca 170 eura), Marsh ju je platio.

Roy Marsh | Foto: Profimedia

- To se moglo dogoditi bilo kome. Sad imam tjeskobu kod izlazaka - kazao je Marsh.

On nije prvi koji se žalio na strogoću komunalnih redara u okolici...

- Komunalni redari pretjeruju! Da dođem ovdje na godišnji i dobijem kaznu od 250 funti, sigurno se ne bi vratio. Ako izgleda kao iskrena nezgoda, treba ljudima dati priliku da se ispričaju i pokupe smeće - poručuje lokalni vijećnik Adrian Findley.

- Roy sigurno nije pljunuo. Koliko 86-godišnjaka znate da idu okolo i pljuju? Njega je to jako uznemirilo - kaže Anne Marsh, supruga kažnjenog muškarca, za Daily Mail...