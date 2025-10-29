Bizaran zločin! Pohvatali se u restoranu, a kad su svršili s tim - opljačkali ga: 'Ovo je snimka'

Par iz Arizone počinio je nevjerojatnu pljačku nakon što su uhvaćeni u seksualnom činu ispred jednog restorana. Kako prenosi Daily Mail Online, neidentificirani muškarac i žena još su uvijek u bijegu nakon što su provalili u popularni restoran Mon Cheri u Scottsdaleu, ukravši gotovinu i alkohol.

Nepoznati par provalio je u restoran s temom ruža, Mon Cheri, u subotu oko 4 sata ujutro. No, prije samog čina pljačke, sigurnosne kamere snimile su ih kako se upuštaju u seksualne odnose na vanjskoj terasi, okruženi cvjetnim dekoracijama po kojima je restoran poznat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vlasnica restorana, Lexi Caliskan, ironično je komentirala za Fox 10 Phoenix: "Mislim da je to možda zbog svih tih ruža."

"Definitivno su proveli romantične trenutke ispred našeg objekta, među našim ružama. Uostalom, 'Mon Cheri' na francuskom znači 'dragi moj', što je vrlo nježan izraz, pa nikad ne znate. To je predivno mjesto za fotografiranje", dodala je.

Nakon "romantičnog" uvoda, par, koji je u početku nosio maske, ali ih je kasnije skinuo, nasilno je provalio u restoran. Pritom su razbili dvoja vrata i potpuno uništili pult za doček gostiju.

"Stvari su bile posvuda", rekla je vlasnica. "Oštetili su mi dvoja vrata koja sada treba popraviti ili zamijeniti. Same blagajne su, doslovno, rasturene."

Iz restorana su ukrali 450 dolara u gotovini, stari iPhone 5 koji se koristio na pultu te bocu ruma marke Bacardi. Kao da sve to nije bilo dovoljno bizarno, nadzorna kamera snimila je muškarca kako nakon svega ležerno jede vrećicu čipsa.

"Biti tako opušten, jesti nakon svega...", prokomentirala je Caliskan za ABC 15.

Potraga za 'modernim Bonnie i Clydeom'

Policijska uprava Scottsdalea zaprimila je dojavu o pljački tek nekoliko sati kasnije, oko 10 sati ujutro. Zaposlenici su policiji predali snimke nadzornih kamera na kojima se vidi par, kojeg su prozvali "modernim Bonnie i Clydeom".

Unatoč snimkama, par još uvijek nije uhićen, a policija nastavlja potragu.

Restoran Mon Cheri poznat je po obilju ruža, svojoj ružičastoj tjestenini i slovi za najljepši ugostiteljski objekt u Scottsdaleu. Osoblje restorana sada ima jasnu poruku za počinitelje.

"Ovo je tako sretno mjesto, pa dajte, molim vas. Pogledajte kako je lijepo. Držite se podalje", poručila je konobarica Caitlyn. "Ne želimo vas. Odlazite. I nikad se ne vraćajte."

Vlasnica se složila s njom: "Da, ne dolazite ovamo. Ne kradite od nas. Uhvatit ćemo vas i pronaći ćemo vas."