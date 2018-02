Dobio ponija-vodiča: 'Dulje se šetamo jer ga svi žele maziti'

Dvadesettrogodišnjak pati od stanja retinitis pigmentosa, nasljedne bolesti zbog koje progresivno gubi vid. Obzirom da se boji pasa, već odavno je odustao od ideje da ima vodiča.

It was great to meet Digby again and do a piece with him for @BBCNWT and @BBCLancashire @GrahamLiver @RogerJ_01 @annabelvtiffin i'm so glad my colleagues warmed to him and the people of Blackburn also #UKsFirstGuideHorse #SalimandDigby pic.twitter.com/0nC2jpidON