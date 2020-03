Dođe policija i napravi spontani koncert za građane u karanteni

Video u kojem španjolski policajci sviraju i pjevaju na ulicama Maiorce u Španjolskoj postao je pravi hit na društvenim mrežama. Policajci su ovom gestom pokušali razveseliti i ohrabriti svoje sugrađane u ovoj teškoj situaciji.

U videu je vidljivo kako policajci dolaze s nekoliko vozila u ulicu, a nakon toga slijedi neočekivano. Jedan policajac izlazi s gitarom i pita građane jesu li voljni pjevati s njima.

POGLEDAJTE VIDEO:

The Police in Mallorca, Spain making rounds around villages on lock down to do this 😭



To alleviate the anxiety of the people and to keep them entertained ❤ pic.twitter.com/lHZCnKmxgr