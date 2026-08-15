Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Doly u azilu Dumovec nije baš zadovoljna smještajem i kolegama, ne zbog njih, nego jer ne može doći na red za maženje
Doly traži svoj zauvijek dom: Kad me jednom upoznate, nećete moći otići bez mene
Bok! Ja sam Doly, petogodišnja križanka ovčara koja je nedavno stigla u Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec. Još se privikavam na novi život, a iako su ljudi ovdje divni i svakodnevno se trude da nam ništa ne nedostaje, moram priznati da bih puno radije imala svoj dom.
U skloništu dijelim prostor s mnogo drugih pasa pa nije uvijek lako doći na red za dugo maženje, igru i pažnju koju toliko volim. Zato sanjam o obitelji koja će mi pružiti priliku da ponovno nekome pripadam.
Mirna sam, umiljata i jedva čekam upoznati svoje buduće ljude. Sigurna sam da će, čim me upoznaju, shvatiti koliko ljubavi mogu pružiti. Zato vas molim - dođite u Dumovec, upoznajte me i pružite mi priliku za novi početak. Vjerujem da ćete kući otići upravo sa mnom, a moj najveći problem - život bez vlastite obitelji - zauvijek će biti riješen.
Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr
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