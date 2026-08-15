Obavijesti

Viral

Komentari 0
UDOMI ME

Doly traži svoj zauvijek dom: Kad me jednom upoznate, nećete moći otići bez mene

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: < 1 min
Doly traži svoj zauvijek dom: Kad me jednom upoznate, nećete moći otići bez mene
Foto: Azil Dumovec
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Doly u azilu Dumovec nije baš zadovoljna smještajem i kolegama, ne zbog njih, nego jer ne može doći na red za maženje

Admiral

Bok! Ja sam Doly, petogodišnja križanka ovčara koja je nedavno stigla u Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec. Još se privikavam na novi život, a iako su ljudi ovdje divni i svakodnevno se trude da nam ništa ne nedostaje, moram priznati da bih puno radije imala svoj dom.

U skloništu dijelim prostor s mnogo drugih pasa pa nije uvijek lako doći na red za dugo maženje, igru i pažnju koju toliko volim. Zato sanjam o obitelji koja će mi pružiti priliku da ponovno nekome pripadam.

storyeditor/2026-08-13/DSC_4014-611x1024.jpg
Foto: Azil Dumovec

Mirna sam, umiljata i jedva čekam upoznati svoje buduće ljude. Sigurna sam da će, čim me upoznaju, shvatiti koliko ljubavi mogu pružiti. Zato vas molim - dođite u Dumovec, upoznajte me i pružite mi priliku za novi početak. Vjerujem da ćete kući otići upravo sa mnom, a moj najveći problem - život bez vlastite obitelji - zauvijek će biti riješen.

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Potrošila sam 900.000 € na operacije. Jel se kuži šta?'
BRAZILKA JANAINA

FOTO 'Potrošila sam 900.000 € na operacije. Jel se kuži šta?'

Moj izgled je posljedica detaljnog planiranja i investicija. Ljepota nije samo u genetici, već i u posvećenosti te ulaganju u svoj izgled, kaže Janaina...
FOTO 'Dečki me opsjedaju, a Dubrovnik je predivan grad'
RUSKA BODYBUILDERICA

FOTO 'Dečki me opsjedaju, a Dubrovnik je predivan grad'

Uspješna ruska bodybuilderica Nataliya Kuznetsova (34) ima bicepse, kako kaže, od 49 centimetara...
FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Jedan od vođa ima 163 cm, evo liste!
TKO KOGA GLEDA S VISOKA?

FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Jedan od vođa ima 163 cm, evo liste!

U našem susjedstvu živi jedan od najviših svjetskih vođa, naš premijer i predsjednik su pošteno iznad svjetskog i europskog prosjeka, a puno njih se zaustavilo na 170 cm... U prvom nastavku donosimo vam visine muških svjetskih lidera, u idućem isto ćemo napraviti za dame koje vladaju svijetom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026