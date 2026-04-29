Donosimo pravila nagradne igre “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj”

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj” je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3D, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje digitalne godišnje pretplate 24 Oranž.

Članak 2.

Nagradna igra odvija se u razdoblju od 30. travnja 2026. do 6. svibnja 2026. godine.

Članak 3.

Početak nagradne igre “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj” je 30. travnja 2026. godine, kada izlazi dvobroj 24sata koji će biti na kioscima i u prodaji do 1. svibnja 2026. U svakom primjerku navedenog izdanja bit će objavljen prvi kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri. U istom razdoblju na web portalu 24sata bit će objavljen prvi PLUS+ članak koji će na kraju sadržavati kupon potreban za sudjelovanje.

Ova pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda suglasnost na njih te nakon što, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdane suglasnosti, budu objavljena na internetskoj stranici www.24sata.hr

Članak 4.

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 2.894,50 € uključujući PDV, a čini ga:

sedmodnevni smještaja u Deluxe Family mobilnoj kućici za četveročlanu obitelj u Zaton Holiday Resortu, uz uslugu polupansiona.

Nagrada je namijenjena četveročlanoj obitelji (dvije odrasle osobe i dvoje djece) te uključuje polupansion, boravišne pristojbe i svakodnevno korištenje seta ležaljki i suncobrana.

Nagradu je moguće realizirati u razdoblju od 1. lipnja do 1. srpnja 2026.godine te od 22. kolovoza do 23. rujna 2026. godine, ovisno o raspoloživosti u trenutku slanja upita za rezervaciju.

Sve dodatne usluge koje dobitnici eventualno koriste, a nisu uključene u nagradu, podmiruju se na recepciji o vlastitom trošku.

Organizator ne snosi troškove prijevoza do i od destinacije, kao ni bilo kakve druge troškove koji nisu izričito navedeni kao dio nagrade.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5.

Od 30. travnja 2026. (četvrtak) do 5. svibnja 2026. (utorak) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Dvobroj 24sata izlazi 30. travnja 2026. te će biti dostupan na kioscima do 1. svibnja 2026., a u tom će izdanju biti objavljen prvi nagradni kupon, kao i u pripadajućem PLUS+ članku na portalu 24sata.

U istom periodu, od 30. 4. 2026. (četvrtak) do 5. 5. 2026. (utorak) će se na portalu 24sata za sve digitalne pretplatnike koji imaju aktivnu godišnju pretplatu Oranž svaki dan objavljivati PLUS+ članak na kraju kojeg će biti po jedan kupon za nagradnu igru. Kupone koji će biti objavljeni u dnevnom listu 24sata će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 7 dana sakupiti ukupno 5 kupona, u srijedu 6. svibnja 2026. će se u 24sata objaviti joker kupon koji zamjenjuje jedan propušteni.

Kupone koji će biti objavljeni u sklopu 5 PLUS+ članaka na portalu 24sata, pretplatnici digitalne pretplate moći će sakupiti tijekom 7 dana. U srijedu 6. svibnja 2026. bit će objavljen jedan joker kupon unutar PLUS+ članka, koji će zamjenjivati jedan propušteni kupon.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 5 nagradnih kupona ili 4 kupona i jedan Joker kupon, ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 870, 10 020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj”.

Također, u nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji u periodu od 30. travnja 2026. do 6. svibnja 2026. godine imaju aktivnu godišnju pretplatu na digitalno izdanje 24 Oranž (https://www.24sata.hr/24oranz) te koji su prikupili 5 kupona koje su zajedno sa svojim traženim podatcima poslali na adresu P.P. 870, 10 020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj” te su unutar forme “Nagradna igra” na portalu 24 Oranž u Wufoo obrascu unijeli sakupljene kupone i tražene podatke.

S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24 Oranž ostvarujete pravo na jednu prijavu u nagradnoj igri “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj”. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24 Oranž bilo više prijava iste će biti poništene i dobitnik će biti diskvalificiran.

Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže pet kupona od kojih su minimalno dva ista neće sudjelovati u nagradnoj igri.

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do petka 22. svibnja 2026., do 9:00 sati ujutro.

Članak 6.

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3D, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i to u petak 22. svibnja 2026. nakon 10:00 sati.

Članak 7.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Sve pristigle prijave podložne su provjeri.

Članak 8.

Dobitnici koji su osvojili nagradu u nagradnoj igri “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj” bit će objavljeni na www.24sata.hr u roku unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Izjave o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 020 Zagreb) s naznakom „Izjava - Nagradna igra: “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj”, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 11.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/26-01/218

URBROJ: 513-07-21-01-26-2

Zagreb, 20. travnja 2026.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnoj igri " U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj”, koja se održava od 30.4.2026. do 6.5.2026. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam svoje osobne podatke (Ime, prezime, e-mail adresa, kućnu adresu i telefonski broj/broj mobilnog telefona, datum rođenja ) trgovačkom društvu 24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre te objave na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 30.4.2026. do 22.5.2026., a od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr . Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://www.24sata.hr/flatpages/pravila-privatnosti?refresh